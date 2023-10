La femme de Bruce Willis admet que le fait de souffrir de démence la faisait « flipper » : « Cela vous mettra à genoux »

Bruce Willis a reçu un diagnostic de démence frontotemporale (FTD) en février et depuis lors, sa famille a exprimé sa volonté de prendre soin de l’acteur.

Sa femme, Emma Heming, a apparemment assumé le rôle de principale soignante, et dans de nouvelles vidéos discutant de la maladie, elle a expliqué à quel point elle avait lutté contre cette maladie, admettant même qu’elle avait paniqué.

En l’honneur de la Semaine mondiale de sensibilisation au FTD, qui s’est terminée dimanche, Heming a mené une série d’interviews qu’elle a partagées sur sa page YouTube. Elle a parlé avec des professionnels de la santé et d’autres soignants de ce type spécifique de démence, et pour sa dernière interview, elle s’est entretenue avec Maria Kent Beers et Rachael Martinez, deux femmes qui co-animent un podcast sur FTD intitulé « Remember Me ».

EMMA HEMING DIT QUE C’EST « DIFFICILE DE SAVOIR » SI L’ACTEUR COMPREND SON DIAGNOSTIC DE DÉMENCE

Beers et Martinez avaient chacun un parent qui souffrait de ce type de démence, et pendant la majeure partie de leur conversation, Heming se contentait de simplement poser des questions et de laisser les autres femmes raconter leurs histoires. À un moment donné, elle s’est sentie émue de partager un peu la sienne.

« Vous avez été une telle ressource pour cette communauté », a-t-elle déclaré, « et je le sais parce que vous avez été une telle ressource pour moi. Vous savez, lorsque ce diagnostic de DFT a été évoqué, je ne savais pas où aller, que chercher… »

Elle a poursuivi: « Vous savez, je cherche des choses, ça me fait flipper. »

Heming a décidé de voir s’il y avait des podcasts disponibles sur le sujet, et même si elle n’a pas pu trouver grand-chose, elle les a trouvés.

« Je suis tellement reconnaissante de pouvoir entendre les histoires des autres. Vous savez, il y en a certaines avec lesquelles je ne me connecte peut-être pas, mais vous avez le genre d’histoire partagée, donc vous m’avez été très utiles. »

LA FEMME DE BRUCE WILLS ADMET QU’ELLE N’EST « PAS BON » ALORS QUE L’ACTEUR COMBAT LA DÉMENCE

Après la conclusion de sa série d’interviews, Heming s’est rendue sur Instagram pour partager une nouvelle vidéo avec ses abonnés, leur disant que même si la semaine officielle était terminée, « Notre travail ne s’arrête pas là. J’ai l’impression de ne faire qu’effleurer le surface. »

« J’ai tellement de raisons pour lesquelles je sensibilise les gens », a-t-elle poursuivi, « mais en fin de compte, ce que j’aimerais voir, c’est un remède, un traitement pour cette maladie. Et si nous ne le faisons pas, Si nous n’élevons pas la voix, ils vont juste nous passer en courant. »

Dans une autre vidéo qu’elle a partagée dans le même message, elle a ajouté un autre message, car, comme elle l’a expliqué, « maintenant, je suis ennuyée ».

« Lorsque les médecins ou les médias parlent de démence, ils disent « Alzheimer et autres démences ». La FTD est donc l’autre démence, et laissez-moi vous dire quelque chose à propos de cette maladie : elle est réelle, elle existe et elle vous mettra à genoux. »

Elle a déclaré : « Je pense que c’est un mauvais service et un manque de respect absolu envers ces « autres démences » que d’être classées dans cette catégorie. Je pense qu’il est vraiment important pour nous de savoir ce que sont ces maladies, comme les maladies vasculaires, comme les corps de Lewy, comme FTD, et, vous savez, appelez-le comme ça parce que c’est là que réside la confusion… Je ne veux plus voir cette maladie et nos « autres démences » balayées sous le tapis.

Selon l’Association Alzheimer, la FTD diffère de la maladie d’Alzheimer à plusieurs égards. Bien que la maladie d’Alzheimer soit connue pour affecter la mémoire d’une personne, il est beaucoup plus fréquent que la FTD commence à se manifester par des changements de comportement et des problèmes d’élocution.

Le mois dernier, Heming a fait une apparition dans l’émission « Today », où elle a parlé de la situation de sa famille, en disant : « Ce que j’apprends, c’est que la démence est difficile. C’est dur pour la personne diagnostiquée. C’est aussi dur pour la famille. Et ce n’est pas différent pour Bruce, pour moi ou pour nos filles. Et quand ils disent que c’est une « maladie familiale », c’est vraiment le cas. »

Le couple partage deux filles, Mabel, 11 ans, et Evelyn, 9 ans. Willis est également père de trois filles qu’il a accueillies avec son ex-femme Demi Moore.

« Nous sommes une famille très honnête et ouverte », a-t-elle déclaré. « La chose la plus importante était… de dire quelle était la maladie. Expliquez de quoi il s’agit parce que quand on sait ce qu’est la maladie d’un point de vue médical, tout cela a du sens », a déclaré Heming à propos de la divulgation du diagnostic de son mari aux enfants du couple. .

« Il était donc important que nous leur fassions savoir de quoi il s’agissait parce que, vous savez, je ne veux pas qu’il y ait de stigmatisation ou de honte liée au diagnostic de leur père ou à toute forme de démence. »

« Ce n’est pas ce que je voudrais pour eux », a déclaré Heming à son sujet. jeunes filles grandir avec un parent malade. Elle a également déclaré que « cela leur apprend tellement de choses – sur la façon de prendre soin et d’aimer ».

« C’est une belle chose au milieu de la tristesse », a-t-elle ajouté.