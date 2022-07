La femme de Brittney Griner fait l’éloge du président Biden

À 14 ans, lorsque le tube d’Akon, “Won’t Let Me Out”, a fait ses débuts, Brittney Griner n’avait aucune idée de la précision avec laquelle les paroles imiteraient sa vie 17 ans plus tard.

Être détenu dans une prison sans savoir exactement quand vous serez libéré peut vous rendre complètement désespéré. Comme indiqué précédemment, elle a exprimé ces sentiments dans une lettre manuscrite à Joe Biden où elle a supplié le président de l’aider à sa libération.

Brittney a écrit;

“Alors que je suis assis ici dans une prison russe, seul avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de tout exploit, je suis terrifié à l’idée d’être ici pour toujours”.

Je pense que la plupart de nos conduits lacrymaux luttaient pour ne pas s’activer après avoir lu à quel point elle était devenue découragée.

Depuis 4 mois et demi, Griner est détenu dans une prison russe. Le double médaillé d’or olympique a été accusé d’avoir des cartouches de vapotage contenant de l’huile de haschich, ce qui est illégal dans ce pays d’Europe de l’Est.

Cherelle Griner parle du président Biden

Le président Biden a rapidement répondu à sa lettre et Cherelle Griner, l’épouse de Brittney, y a récemment réagi après avoir précédemment demandé son aide au président.

Lors d’une conférence de presse, Cherelle a déclaré que Biden “la voit comme une personne et il ne l’a pas oubliée, ce qui était son plus grand cri dans sa lettre”.

Lors de la conférence, Cherelle a également expliqué comment les mots de Biden, “ont apporté [her] tant de joie ainsi que BG”

Elle était accompagnée à la conférence de presse par le révérend Al Sharpton et des dirigeants de la WNBA, dont la directrice exécutive de l’association, Terri Jackson et Nneka Ogwumike, présidente de la WNBA Players Association et attaquante des Los Angeles Sparks.

Sharpton a exprimé sa préoccupation pour le “bien-être physique, émotionnel et spirituel” de Brittney et a exhorté le président Biden à organiser un voyage pour que les chefs religieux rendent visite à Griner en prison.

Cherelle a remercié Sharpton et la WNBA pour leur soutien à sa femme pendant cette période difficile. La WNBA continue de compenser son salaire et a nommé Brittney starter honoraire All-Star.

Cherelle a exprimé;

“Cela a été bouleversant pour toute ma famille – la joie de savoir que l’empreinte de BG était si grande – même en son absence, vous ne pouvez toujours pas la manquer.”

L’affaire Brittney Griner continue

Le 3 mai, le gouvernement américain a classé le cas de Brittney comme “détenu à tort” et, comme indiqué précédemment, Griner a déclaré qu’elle “aimerais plaider coupable” à des accusations de drogue. Brittney a déclaré que les cartouches de vape avaient été accidentellement laissées dans ses bagages et qu’elle n’avait aucune “intention” d’enfreindre la loi russe. Elle a expliqué qu’elle était pressée et qu’elle ne voulait pas laisser les cartouches remplies d’huile de haschich dans son sac.

De nombreuses célébrités se sont rassemblées autour de Griner, y compris Chris Brown qui a posté dans son histoire IG, «Ce n’est pas mon affaire mais… c’est foutu ce qu’ils font à Brittney Griner. S’il s’agissait d’un athlète masculin vedette, vous seriez tous beaucoup plus vocaux et utiles. Ce s *** boiteux comme f ***. J’aimerais vraiment pouvoir l’aider.

De nombreux commentateurs sur les réseaux sociaux ont fait écho à ses sentiments.

Le 14 juillet, elle devrait comparaître devant le tribunal pour son troisième jour de procès.