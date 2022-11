La femme de Brittney Griner apparaît dans “The View” et parle de sa peine de prison – Hollywood Life

Voir la galerie





Cherelle Griner a révélé que sa femme Britney Griner a des problèmes de santé mentale alors qu’elle purge sa peine dans une prison russe. Cherelle a parlé des quelques fois où elle a pu parler à sa femme, lors d’une interview sur La vue le mardi 1er novembre. Cherelle a déclaré que Brittney lui avait dit qu’elle essayait de conserver ses souvenirs d’eux ensemble pendant son séjour là-bas.

Cherelle a expliqué qu’elle n’avait eu que quelques occasions de parler au basketteur depuis sa condamnation. « Nous n’avons parlé que 3 fois sur les 8 mois depuis qu’elle a été condamnée. La dernière fois que je lui ai parlé, c’était une semaine avant son appel, et elle a dit que son mental n’était pas là », a-t-elle déclaré.

La femme du joueur de la WNBA a continué et a révélé ce que Brittney lui avait dit la dernière fois qu’ils avaient parlé, et c’était déchirant. “Elle a dit:” J’essaie vraiment de garder le dernier morceau de toi dont je me souvienne. Mon esprit s’évanouit ici. C’est tellement décourageant à entendre », a déclaré Cherelle.

Avant la fin de son entretien, Whoopi Goldberg a demandé à Cherelle ce que les fans pouvaient faire pour aider, et elle a révélé qu’ils avaient mis en place une campagne pour lui envoyer des lettres sur WeAreBG.org. “En ce moment, la ramener vraiment à la maison est entre les mains d’une négociation. Vous l’avez entendue. Son mental n’est pas là. Donc pour moi, je pense juste que les mots font une grande différence », a-t-elle déclaré. “Nous avons mis en place une campagne d’écriture de lettres juste pour lui rappeler qu’elle est sacrément importante et impossible à oublier et être juste sa force pour elle en ce moment parce qu’elle ne l’a pas.”

Brittney a été reconnue coupable et condamnée à 9 ans dans une colonie pénitentiaire russe après avoir été arrêtée pour possession de cartouches de vapotage de marijuana en février. La star de la WNBA et ses avocats avaient tenté de faire appel de la décision mais avaient été rejetés le 25 octobre. Après sa condamnation, son avocat a publié une déclaration disant que Brittney avait le cœur brisé. « Elle est dévastée. Elle est très bouleversée et honnêtement assez choquée, elle doit donc digérer ce qui s’est passé aujourd’hui », ont-ils déclaré.

Lorsque Ensoleillé Hostin a demandé à Cherelle sa réaction à l’appel, elle a expliqué que c’était décevant. “Honnêtement, c’était juste décourageant. C’était une incrédulité totale pour moi », a-t-elle déclaré dans un clip tweeté par le spectacle. “C’est tout simplement absurde. Le crime et la punition sont disproportionnés à leur meilleur. Il y a des gens reconnus coupables de meurtre en Russie, qui ont une peine bien inférieure à BG, et cela n’a absolument aucun sens pour moi.