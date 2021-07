L’ex-épouse de la star des Cubs de Chicago, Ben Zobrist, a riposté contre les « vilaines accusations » portées contre elle, quelques jours avant qu’elle ne soit publiquement accusée d’avoir eu une liaison avec le pasteur du couple.

Julianna Zobrist, une chanteuse pop chrétienne, demande 4 millions de dollars à Ben dans le cadre d’un règlement de divorce, affirmant qu’il n’aurait pas réussi à « préserver les biens matrimoniaux » lorsqu’il a pris un congé de la MLB en 2019.

Julianna Zobrist, une chanteuse pop chrétienne, demande 4 millions de dollars à la star des Cubs Ben Zobrist Crédit : AP

Julianna a publié une longue déclaration sur son Instagram le 6 juillet, se moquant des » vilaines accusations » portées contre elle Crédit : Twitter

Dans des documents judiciaires, obtenus pour la première fois par le Chicago Tribune, Julianna affirme que le vainqueur des World Series 2016 « intentionnellement et volontairement » a cessé de travailler au « top de son jeu » et a abandonné, affectant le revenu du ménage.

Elle demande une répartition égale de leurs actifs et 4 millions de dollars, ce qu’elle prétend être le montant qu’il « n’a pas réussi à préserver en omettant brusquement et intentionnellement de remplir son contrat de baseball ».

Cela est arrivé après que Ben, 40 ans, a déposé une plainte en mai exigeant 6 millions de dollars du pasteur Byron Yawn, basé à Nashville, qui, selon lui, a eu une liaison avec Julianna alors qu’il était le conseiller matrimonial du couple.

Selon les documents de la poursuite, obtenus par The Peoria Journal Star, Julianna a commencé à parler au pasteur de la Community Bible Church en 2018, et la relation est rapidement devenue sexuelle.

Elle a admis à son mari qu’elle avait eu une liaison émotionnelle avec Yawn en mai 2019, et le champ extérieur a pris un congé des Cubs quelques jours plus tard. Ce n’est qu’en juin 2020 que Julianna a admis qu’elle et Yawn avaient été sexuellement impliqués, selon des documents.

« TENTÉE DE RÉPONDRE »

Avant de porter plainte, Julianna a publié une déclaration préventive sur son compte Instagram le 6 juillet, se moquant des « vilaines accusations » portées contre elle.

« Il y a eu beaucoup d’accusations laides à mon sujet publiquement ces derniers jours », a-t-elle écrit. « Et cela a créé une attente selon laquelle je devrais répondre en me défendant – et peut-être même en offrant quelques vilaines accusations en retour. N’est-ce pas ainsi que ce genre de choses se déroule toujours?

« Je choisis de protéger le cœur de mes enfants en ne disant pas de choses blessantes à propos de leur père en public.

« Mon attention est centrée sur les soins que j’ai pour eux pendant cette période difficile, et je refuse de consacrer mon énergie à jeter de la boue et à révéler publiquement les détails personnels de ma relation précédente afin de marquer des points de sympathie. »

Julianna a poursuivi que même s’il est « tentant de riposter ou de se venger lorsque quelqu’un décide de vous blesser, de vous calomnier ou de mentir à votre sujet », elle choisit de ne pas parler publiquement de la question.

« Il est difficile de se rappeler que ceux qui nous font du mal agissent à cause de leur propre douleur. Les personnes blessées ont besoin de guérison, et c’est ce que je prie pour que chaque personne qui est tellement perdue dans sa douleur qu’elle ait recours à faire du mal aux autres.

« Ma famille reconfigurée – une mère résiliente et ses trois enfants remarquablement courageux – construisent quelque chose de sain, sûr et beau où la honte ne demeure pas. »

‘TOUT ABSURDE’

L’avocate de Ben, Helen S. Rogers, a depuis publié une déclaration sur les affirmations de Julianna dans son dossier juridique, les qualifiant de « tout à fait absurdes ».

Contrairement aux affirmations de Julianna selon lesquelles Ben « a choisi » de s’éloigner de la MLB, Rogers a déclaré que sa prétendue liaison avec Yawn avait causé une telle « détresse mentale extrême » à la star du baseball qu’il n’avait d’autre choix que de s’éloigner.

L’avocat a également affirmé que Julianna « a cajolé » son mari pour qu’il retourne chez les Cubs.

« Plutôt que d’accepter le blâme pour avoir déchiré le cœur de son mari en ayant une liaison avec leur pasteur, elle s’attendait à ce qu’il soit capable de se concentrer totalement sur un travail d’athlète d’élite qui nécessitait (100%) de son énergie physique et mentale », a écrit Rogers. dans un dossier au juge.

« C’est Mme Zobrist, en ayant une liaison extraconjugale et en avouant la même chose à son mari, et en ne révélant pas la véritable ampleur de sa liaison, qui lui a causé une détresse mentale et des difficultés si extrêmes qui l’ont empêché de terminer sa longue et très réussie carrière de la manière qu’il avait espérée et planifiée.

La procédure de divorce du couple devrait commencer le 9 août.

BEN A PERDU 8 M$ DE SALAIRE

Ben Zobrist a pris un congé des Cubs en mai 2019.

Le voltigeur a raté quatre mois et a perdu 8 millions de dollars de salaire, dont Julianna réclame maintenant la moitié pour elle-même, ainsi que la moitié des actifs totaux de la paire.

Son procès fait valoir qu’en raison du congé, Ben « est essentiellement passé du sommet de son art à l’abandon, ce qui a entraîné une perte de revenus massive ».

Dans les documents préalables au procès, son avocat déclare : « En 2019, il[Ben] avait un contrat avec les Cubs de Chicago pour (12 millions de dollars), mais comme il n’a joué que 2 mois, son salaire a été calculé au prorata et il n’a gagné que 4,5 millions de dollars sur les 12 millions de dollars qu’il aurait pu gagner.

Julianna allègue également qu’elle a été forcée de « gérer [her] comportement de son mari » en raison de ses luttes contre la dépression, l’anxiété et les pensées suicidaires.

Elle soutient qu’elle a soutenu Ben tout au long de son « horaire de baseball souvent rigoureux, de nombreux matchs durent tard dans la nuit, avec les trois enfants à la remorque ».

Ben, quant à lui, fait pression pour une répartition 60-40 des actifs, affirmant que Julianna a dépassé sa succession d' »au moins 691 602,86 $ ».

‘AFFAIRE’ DÉPLOYÉE EN 2019

Dans son procès séparé contre Yawn, il a allégué que le pasteur et Julianna avaient eu une liaison alors que Yawn était leur pasteur à la Community Bible Church de Nashville.

Selon le Tribune, Yawn a été le conseiller pré et post-maritale du couple, et lui et Julianna ont commencé à parler davantage en 2018, puis ont eu une relation sexuelle en 2019.

Les deux hommes auraient communiqué entre eux via des téléphones prépayés.

L’affaire aurait été déjouée lorsque la femme de Yawn a trouvé l’un des appareils que son mari utilisait pour envoyer un SMS à Julianna et a informé Ben.

Yawn est également accusé d’avoir fait signer des autographes à Zobrist, d’avoir obtenu des billets pour des matchs de baseball, d’avoir organisé des événements à son domicile et d’avoir envoyé des messages personnels aux membres nouvellement baptisés de l’église.

La poursuite a également affirmé que Yawn avait reçu des chèques mensuels de 3 500 $ d’un Zobrist à but non lucratif fondé pendant deux mois après avoir été licencié de son poste de directeur exécutif en mars 2019.

Il poursuit Yawn pour 6 millions de dollars, alléguant « une inflexion intentionnelle de détresse émotionnelle » et fraudant son organisme de bienfaisance.

Julianna a été contactée pour commenter.

Dans un communiqué, Yawn a déclaré : « En fin de compte, une femme a le droit de choisir avec qui elle veut être.

« Nous sommes au milieu d’un litige, donc je ne peux pas vraiment commenter davantage à ce stade, mais c’est à cela que cela se résume. »

Le pasteur Byron Yawn (ci-dessus) est poursuivi pour 6 millions de dollars dans une poursuite distincte Crédit : YouTube/Forrest Crain & CO

La procédure de divorce du couple débutera le 9 août Crédit : Getty

Ben Zobrist a été le MVP des World Series 2016 Crédit : Copyright 2016 The Associated Press. Tous les droits sont réservés.