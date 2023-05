La femme de 96 ans la plus rapide au monde : une femme d’Ottawa bat le record de la course de 5 km

Réjeanne Fairhead s’est tenue samedi sur la ligne de départ devant l’hôtel de ville d’Ottawa entourée de milliers de coureurs qui étaient presque tous, assurément, plus jeunes qu’elle.

Mais alors que le soleil se couchait par une journée de 28 ° C dans la capitale nationale, l’homme de 96 ans a pris une profonde inspiration et s’est précipité en avant.

Cinquante et une minutes et neuf secondes plus tard, elle détenait le record du monde.

« C’était très bien », a déclaré Fairhead dans une interview le lendemain de sa grande réalisation. « J’étais fier de ce que j’ai fait. Mais j’étais content que tout soit fini aussi.

Fairhead a parcouru la distance de cinq kilomètres de la Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa presque cinq minutes plus vite que l’Américaine Betty Lindberg, qui a établi le précédent record du monde pour une course de 5 km complétée par des femmes âgées de 95 à 99 ans.

Lindberg avait 97 ans lorsqu’elle a terminé le week-end du marathon d’Atlanta Peachtree en 55 minutes et 48 secondes en février 2022.

Contrairement à Lindberg, qui a accumulé les records en tant qu’athlète maître sur plusieurs distances, Fairhead ne se considérait pas auparavant comme une athlète, et ne se considère pas vraiment maintenant.

« Ils m’appellent comme ça, mais je ne sais pas si je le fais », a-t-elle dit en riant.

Fairhead a déclaré que pendant ses 95 premières années de vie, les activités les plus sportives qu’elle avait impliquaient le bowling et les fers à cheval. Mais il y a un peu plus d’un an, une amie du Perley Rideau Seniors’ Village lui a demandé si elle voulait essayer la course de 5 km lors de la fin de semaine annuelle du marathon d’Ottawa.

Fairhead a dit bien sûr. Elle a marché cette course en 58 minutes et 52 secondes, établissant le record canadien dans sa catégorie d’âge. Puis elle a découvert qu’elle n’était qu’à trois minutes environ du record du monde.

Elle a donc également jeté son dévolu sur ce titre.

Au cours de l’hiver, elle a commencé à s’entraîner avec la physiothérapeute et entraîneuse de course Richelle Weeks, qui a donné de son temps. Weeks a mis en place un plan d’entraînement dans lequel Fairhead marchait trois fois par semaine et, en alternance, faisait des exercices de musculation de base à la maison.

Enfin samedi après-midi, avec sa famille et Weeks l’encerclant comme un détachement de sécurité, Fairhead a entrepris un parcours qui l’a emmenée devant les édifices du Parlement, puis sur une boucle le long du célèbre canal Rideau.

Au moment où elle a atteint un kilomètre, elle savait qu’elle avait le record dans le sac. Elle allait si vite que Weeks lui a même dit qu’elle pouvait ralentir.

« Donc, je savais très bien depuis le début que si je continuais à faire ce que je faisais, je l’obtenais », a déclaré Fairhead.

Seules quatre femmes de plus de 80 ans ont concouru et Fairhead a terminé deuxième parmi elles. Elle a également terminé devant 627 autres coureurs dans tous les groupes d’âge.

Il faisait incroyablement chaud. Elle s’est hydratée avec une boisson pour sportifs et, à un moment donné, a attrapé une tasse d’eau d’un bénévole et l’a jetée dans son dos. Son fils surveillait la route autour d’elle, l’avertissant des nids-de-poule ou des débris afin qu’elle ne trébuche pas.

Sa fille a brandi une pancarte indiquant à tout le monde qu’une tentative de record du monde était en cours. À la ligne d’arrivée, sa fille a posé avec Fairhead avec le signe, couvrant le mot « tentative » avec son bras.

Fairhead a élevé six enfants et a également 12 petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Cinq d’entre eux ont parcouru le parcours avec elle et de nombreux autres se sont alignés pour l’encourager.

Née en 1926 en Saskatchewan, elle a déménagé à Ottawa au début de la vingtaine et y vit depuis. Son mari était dans l’armée. Elle a travaillé pour le gouvernement fédéral en Saskatchewan avant de déménager et est restée à la maison pour élever leurs enfants après leur naissance.

Elle est revenue au gouvernement lorsque ses enfants ont grandi et a occupé divers postes pendant près de deux décennies avant de prendre sa retraite. Elle vivait de façon autonome jusqu’à il y a trois ans, lorsqu’elle a emménagé dans des appartements pour personnes âgées d’un centre de santé pour personnes âgées spécialisé dans les soins aux anciens combattants et à leurs familles.

Elle a utilisé ses courses en 2022 et 2023 pour collecter des fonds pour la Perley Health Foundation, récoltant plus de 2 000 $ l’année dernière. Dimanche, son total pour cette année était supérieur à 7 400 $.

Fairhead a déclaré que malgré la chaleur, il ne lui a pas fallu longtemps pour se remettre de la course. Environ une demi-heure après avoir franchi la ligne d’arrivée, elle a dit qu’elle se sentait bien à nouveau.

Le dimanche matin, elle était déjà de retour pour faire son travail bénévole au Perley et a passé une entrevue avant de partir faire ses courses hebdomadaires.

Fairhead a déclaré qu’elle était heureuse d’avoir inspiré les gens par ses efforts – elle a déclaré que sa devise était de ne pas laisser votre âge définir ce que vous pouvez faire.

« J’ai dit à tout le monde que l’âge n’est qu’un chiffre. Tu sais, si tu te sens bien, fais quelque chose.

Mais elle est également prête à raccrocher ses chaussures de record.

« Si je marche l’année prochaine, ce sera juste pour le plaisir », a-t-elle déclaré. « Je ne vais pas essayer de battre quoi que ce soit. Je pense que j’ai fait ma part. Je pense que j’en ai assez.

Mia Rabson, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

en cours