La femme d’Assange s’entraîne avec John Bolton — RT World News

Bolton a déclaré que le co-fondateur de WikiLeaks méritait plus de 175 ans de prison pour avoir publié du matériel classifié

L’épouse du militant anti-secret emprisonné Julian Assange s’est affrontée avec l’ancien ambassadeur et conseiller à la sécurité nationale John Bolton lors d’une rare apparition à la télévision, affirmant que l’ancien responsable américain était le mari de son mari. “némésis idéologique”.

S’adressant à l’animateur Piers Morgan pour son émission “Uncensored” mercredi, Bolton a déclaré que le responsable de WikiLeaks « a commis une activité criminelle manifeste » en publiant des documents classifiés divulgués, arguant que le matériel mettait le personnel du gouvernement et d’autres personnes en danger.

« Il n’est pas plus journaliste que la chaise sur laquelle je suis assis. Les informations qu’il a divulguées ont en effet mis en danger de nombreuses personnes. et « saper la capacité des États-Unis à avoir des communications diplomatiques confidentielles », a-t-il dit, ajoutant qu’Assange devrait faire face à une longue peine de prison s’il était extradé vers les États-Unis depuis la Grande-Bretagne.

Je présume qu’il bénéficiera d’une procédure régulière au Royaume-Uni… et lorsqu’il arrivera aux États-Unis, il bénéficiera d’une procédure régulière ici, et j’espère qu’il écopera d’au moins 176 ans de prison pour ce qu’il a fait.

Stella Assange a répondu que Bolton était “une sorte de némésis idéologique de Julian”, rappelant le rôle de l’ex-officiel dans la vente de l’invasion américaine de l’Irak en 2003 au public américain tout en suggérant même qu’il pourrait être passible de poursuites pénales devant la Cour pénale internationale.

“[Bolton] a – pendant son séjour dans le [George W.] l’administration Bush et plus tard la [Donald] L’administration Trump – a cherché à saper le système juridique international et à s’assurer que les États-Unis ne relèvent pas de la juridiction de la Cour pénale internationale », dit-elle. « Et si c’était le cas, M. Bolton pourrait être poursuivi en vertu de la CPI. Il était l’un des principaux pom-pom girls de la guerre en Irak, que Julian a ensuite révélé à travers ces fuites, il a donc un conflit d’intérêts ici.

Interrogée sur l’état de son mari en détention à la prison de Belmarsh à Londres, elle a déclaré qu’Assange était “souffrir profondément” et que sa santé est « déclinant de jour en jour », notant qu’il n’est autorisé à voir ses enfants qu’une fois par semaine.

“C’est un animal en cage, et vous pouvez imaginer ce que cela fait à une personne”, poursuivit-elle en ajoutant “il n’y a aucune raison pour qu’il soit dans une prison de haute sécurité.”

Le cofondateur de WikiLeaks a été arrêté pour la première fois en 2019 après avoir passé des années en asile à l’ambassade d’Équateur dans la capitale britannique. Alors qu’il n’a fait face qu’à des accusations mineures au Royaume-Uni pour avoir sauté une caution à la suite de procédures judiciaires antérieures, les États-Unis l’ont giflé d’un acte d’accusation à plusieurs chefs d’accusation en vertu de la loi sur l’espionnage, accusant l’éditeur de cybercrimes et mettant en danger la sécurité nationale des États-Unis.

Une première audience d’extradition a été décidée en faveur d’Assange, mais un tribunal supérieur a annulé cette décision en juin et s’est rangé du côté de Washington, affirmant maintenant qu’il pourrait être remis en détention aux États-Unis pour faire face à des accusations. Son équipe juridique a depuis contesté cette décision dans un appel en août, insistant sur le fait qu’Assange est « être poursuivi et puni pour ses opinions politiques » et que le gouvernement américain “déformé les faits essentiels” en cour. Cependant, un juge n’a pas encore répondu à leurs arguments.