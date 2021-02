Lorena Bernal, l’épouse de Mikel Arteta, pense que le patron d’Arsenal parle à Edu plus qu’à quiconque.

Le manager des Gunners a fait la plaisanterie lors de la prévisualisation de l’affrontement de son équipe contre les Wolves mardi. Bien sûr, Arteta s’exprimait le jour de la date limite de transfert, le lundi 1er février.

L’Espagnol est en poste depuis un peu plus d’un an maintenant et a travaillé en étroite collaboration avec Edu, le directeur technique du club, à cette époque.

Qu’il s’agisse de transferts entrants tels que Willian, de sorties de joueurs comme Mesut Ozil ou d’extensions de contrat avec Bukayo Saka, la paire sera étroitement liée.

Et il semble que Mme Bernal pense qu’Arteta parle plus à Edu qu’à elle.

«Probablement l’année dernière, j’ai parlé à Edu plus qu’à quiconque dans ma vie! s’écria Arteta.

«C’est ce que dit ma femme à cause des choses que nous devons traverser, avec le coronavirus également, les transferts, heureusement, nous avons une excellente relation, une très bonne compréhension et nous nous soutenons mutuellement.

« Il est chanceux que si vous devez parler à quelqu’un plusieurs fois à la date limite, la relation est solide. »