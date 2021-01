L’épouse du critique de Vladimir Poutine Alexei Navalny a été libérée après avoir été arrêtée lors de manifestations contre le dirigeant russe.

Yulia Navalnaya avait posté un selfie d’elle-même à l’intérieur d’un fourgon de prison après avoir été détenue lors d’une manifestation de masse en faveur de son mari, lui-même en prison.

Les manifestations anti-Poutine ont eu lieu à travers la Russie à des températures aussi basses que -15 ° C – la police détenant de force des partisans de Navalny.

Plus de 3 500 manifestants ont été arrêtés lors des manifestations et plusieurs blessés lors d’affrontements avec la police dans la capitale Moscou.

Parmi les personnes détenues se trouve Navalnaya, qui avait précédemment déclaré qu’elle se joindrait à la manifestation «pour moi, pour lui, pour nos enfants, pour les valeurs et les idéaux que nous partageons».

Elle faisait partie des 950 personnes arrêtées à Moscou et les médias étrangers estimaient qu’au moins 40 000 personnes s’étaient rassemblées dans le centre de la ville pour l’un des plus grands rassemblements non autorisés depuis des années.

« Toutes mes excuses pour la mauvaise qualité. Très mauvaise lumière dans le fourgon de police », a-t-elle écrit sur Instagram avec une photo d’accompagnement.

Des scènes laides se sont également développées lors de manifestations dans plusieurs villes d’Extrême-Orient russe.

Le militant anti-corruption, M. Navalny, 44 ans, a été emmené par des flics après son vol de retour à Moscou depuis Berlin avec sa femme le 17 janvier.

Le courageux chef de l’opposition s’était rétabli en Allemagne après une attaque d’agent neurotoxique de Novichok il y a cinq mois.

Il s’est battu pour la vie dans le coma suite à l’empoisonnement dans un avion de la Sibérie à Moscou.

Les principaux collaborateurs de Navalny dans toute la Russie avaient été arrêtés et détenus avant les rassemblements pour le soutenir.

Dans la ville extrême-orientale de Khabarovsk, des foules ont scandé « les chiens de Poutine » alors que les forces de l’ordre arrêtaient des manifestants.

À un moment donné, les foules ont riposté, la police cherchant à libérer les personnes détenues.

Au Kamtchatka, neuf fuseaux horaires à l’est de Moscou, les manifestants portaient des pancartes indiquant «La corruption est le cancer de notre pays» et «Je choisis la liberté».

Alors que les foules n’étaient pas énormes, des manifestations se sont déroulées dans toutes les principales villes de l’Extrême-Orient russe, y compris l’ancien Goulag post-Magadan où les températures ont atteint -30 ° C.

À Iakoutsk – la ville la plus froide du monde – des foules se sont rassemblées à -51 ° C pour soutenir Navalny emprisonné – qui aurait été auparavant empoisonné avec l’agent neurotoxique Novichok par une équipe de frappe des services secrets du FSB.

Une vidéo montrait la police tirant un manifestant sur la neige dans un bus des forces de l’ordre alors que des cris dirigés vers la police se faisaient entendre: « Qu’ont-ils fait? Que faites-vous? Êtes-vous fou de faire ça? »

Parmi les manifestants dans les villes de l’est se trouvaient des mères portant des bébés.

Dans la ville d’Oulan-Ude en Sibérie, des cours supplémentaires du samedi ont été organisés pour empêcher les élèves de se joindre aux manifestations non autorisées – que les autorités ont qualifiées d’illégales.

A Komsomolsk-sur-Amour, une escouade de police anti-émeute a arrêté une douzaine de personnes, alors que la foule scandait: « Liberté pour les prisonniers politiques! »

Les partisans de Navalny ont déclaré que son arrestation à son retour d’Allemagne dimanche était motivée par des raisons politiques.

Les rapports suggèrent qu’il pourrait être frappé d’une nouvelle action en justice qui pourrait le voir rester derrière les barreaux pendant plus d’une décennie.

Navalny s’est consacré à renverser l’homme fort Poutine et, bien qu’il soit derrière les barreaux ces derniers jours, a accusé le président russe d’utiliser l’argent de l’État pour s’enrichir lui-même et sa famille.

Parmi les affirmations, Poutine s’est construit un palais d’un milliard de livres sterling à Gelendzhik, sur la mer Noire.

Poutine nie tout acte répréhensible.

Le Kremlin a nié avoir «peur» de Navalny et de ses militants en faveur de la démocratie, mais il est soucieux d’agir dur pour empêcher le soutien de masse grandissant à une révolution à l’ukrainien.

Dimanche, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a accusé l’ambassade américaine de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Russie après que la mission ait diffusé une « alerte de manifestation » aux citoyens américains en Russie en leur recommandant d’éviter les manifestations.

« Bien sûr, ces publications sont inappropriées », a déclaré Peskov à une chaîne de télévision publique.

« Et bien sûr indirectement, ils sont absolument une ingérence dans nos affaires intérieures. »

Les manifestants ont déclaré que les données mobiles étaient perturbées autour des sites de protestation pour arrêter les communications entre les manifestants anti-Poutine.

Leonid Volkov, un allié d’Alexei Navalny, a déclaré samedi que l’opposition organiserait d’autres manifestations le week-end prochain pour exiger la libération de Navalny.

Natalia Zviagina, directrice de la Russie d’Amnesty International, a déclaré: «Les autorités russes déchaînent sans relâche des représailles contre des manifestants pacifiques, ce que nous avons vu aujourd’hui ne fait que le confirmer.

«La police a ignoré son devoir de garantir le droit de réunion pacifique et a plutôt battu et arrêté arbitrairement des manifestants, dont beaucoup étaient des jeunes.

«Cette démonstration de puissance débridée a cherché à atténuer la vague de mécontentement suscitée par la détention arbitraire d’Aleksei Navalny et la publication de sa dernière enquête, qui a révélé l’ampleur gargantuesque de la corruption au sommet du gouvernement.

«Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de tous les manifestants pacifiques et autres militants de la société civile qui ont été soumis à des arrestations« préventives »sur de fausses accusations, y compris les membres du personnel de Navalny’s Anti-Corruption Foundation.»