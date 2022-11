La femme d’Alec Baldwin, Hilaria, admet avoir jugé les couples avec de grands écarts d’âge avant d’épouser l’acteur

Hilaria Baldwin a une confession à faire. Elle admet qu’elle avait l’habitude de “juger” les couples avec de grands écarts d’âge jusqu’à ce qu’elle épouse Alec Baldwin.

L’instructeur de yoga a parlé de ses réflexions sur les relations lors du premier épisode de son nouveau podcast intitulé “Witches Anonymous”. Elle a lancé le podcast aux côtés de la co-animatrice Michelle Campbell.

Hilaria, 38 ans, a épousé Alec, 64 ans, en 2012. Le couple vient d’accueillir leur septième enfant ensemble en septembre. Alec partage également sa fille Ireland avec son ex-femme Kim Basinger.

La co-fondatrice de Yoga Vida a expliqué franchement ses réflexions sur les écarts d’âge.

ALEC BALDWIN ET HILARIA BALDWIN ACCUEILLENT LEUR 7ÈME ENFANT ENSEMBLE : « NOTRE PETIT RÊVE DEVIENT RÉALITÉ »

“Avant de me retrouver avec Alec [Baldwin]je jugerais les femmes et les hommes qui avaient de grandes différences d’âge”, a révélé Hilaria. “Je dirais que cet homme plus âgé veut une jeune bimbo sans aucune opinion.”

“Cette jeune femme est évidemment une chercheuse d’or, et elle ne s’en soucie même pas et est comme quoi que ce soit, ‘J’espère que tu mourras, et je vais prendre tout ton argent'”, a-t-elle ajouté.

Hilaria a ensuite demandé pourquoi elle portait un “jugement” sur les personnes qui ont trouvé l’amour.

“Maintenant que je suis dans cette relation et que les gens disent régulièrement ces choses sur moi, je me rends compte, qu’est-ce que cela a mis dans ma tête?” a ajouté Hilaria.

“Pourquoi étais-je si critique vis-à-vis d’autres personnes qui sont littéralement en train de trouver l’amour ? Peut-être que leur amour est différent de vous et de votre amour ou de ce que je pensais que l’amour serait, mais cela ne le rend pas non valide.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Hilaria a continué à soutenir son mari après qu’Alec ait été impliqué dans une fusillade sur le plateau en octobre 2021.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a perdu la vie après qu’une arme à feu que l’acteur tenait s’est déchargée sur le tournage de “Rust” au Nouveau-Mexique.

“‘Je suis là, je t’aime et je prendrai soin de toi.’ Ce sont les seuls mots qui me sont venus quand nous avons appris que Halyna était décédée”, a écrit Hilaria sur Instagram en décembre. “Je me souviens d’avoir répété cette phrase encore et encore. La perte horrible, la torture de sa famille et vous, mon mari, avez en quelque sorte mis dans ce cauchemar impensable.”

“Je ne pouvais pas être près de toi pour te serrer dans mes bras, notre connexion par téléphone, un visuel pour que le monde entier puisse le voir”, a-t-elle poursuivi. “Notre vie publique est celle qui apporte une grande joie de se connecter avec des gens incroyables et un traumatisme énorme quand il fait noir. Les opinions + la monétisation de nous deviennent bruyantes et écrasantes.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS