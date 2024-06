La femme d’affaires Halla Tomasdottir s’apprête à devenir la prochaine présidente de l’Islande | Actualités électorales

Halla Tomasdottir, femme d’affaires et investisseur, a remporté l’élection présidentielle islandaise, en tête d’un peloton de candidats très nombreux dont les trois premiers étaient des femmes, rapporte le service national de radiodiffusion du pays.

Tomasdottir, 55 ans, a été élu à ce poste essentiellement cérémoniel avec 34,3 pour cent des voix, battant l’ancienne Première ministre Katrin Jakobsdottir, avec 25,2 pour cent, et Halla Hrund Logadottir, avec 15,5 pour cent, a indiqué dimanche RUV.

Tomasdottir est actuellement en congé en tant que directeur général de The B Team, une organisation mondiale à but non lucratif cofondée par le magnat des affaires britannique Richard Branson pour promouvoir des pratiques commerciales axées sur l’humanité et le climat, et qui possède des bureaux à New York et à Londres.

Le président islandais occupe une position essentiellement cérémonielle au sein de la république parlementaire, agissant en tant que garant de la constitution et de l’unité nationale. Il a cependant le pouvoir d’opposer son veto à une loi ou de la soumettre à un référendum.

Tomasdottir a fait campagne en tant que personne au-dessus des partis politiques et pouvait contribuer à ouvrir des discussions sur des questions fondamentales telles que l’effet des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes, le développement de l’Islande en tant que destination touristique et le rôle de l’intelligence artificielle.

Elle remplacera la présidente Gudni Th Johannesson, qui n’a pas cherché à être réélue après deux mandats de quatre ans. Tomasdottir prendra ses fonctions le 1er août.

Deuxième femme présidente d’Islande

L’Islande, nation insulaire nordique située dans l’Atlantique Nord, a une longue tradition d’élection de femmes à de hautes fonctions.

Vigdis Finnbogadottir a été la première femme présidente démocratiquement élue d’un pays lorsqu’elle est devenue chef de l’État islandais en 1980.

Le pays a également vu deux femmes devenir Premier ministre ces dernières années, assurant la stabilité pendant les années de troubles politiques.

Johanna Sigurdardottir a dirigé le gouvernement de 2009 à 2013, après que la crise financière mondiale ait ravagé l’économie islandaise.

Jakobsdottir, 48 ans, est devenu Premier ministre en 2017, à la tête d’une large coalition qui a mis fin au cycle de crises qui avait déclenché trois élections en quatre ans. Elle a démissionné en avril pour se présenter à la présidence.

Dans ce pays de 380 000 habitants, tout citoyen rassemblant 1 500 signatures peut se présenter aux élections.

Même si Jakobsdottir était parfois considérée comme la favorite, les observateurs politiques avaient suggéré que son passé de Premier ministre pouvait peser contre elle.

Parmi les autres principaux candidats dans le domaine des 13 figuraient un professeur de sciences politiques, un comédien et un spécialiste de l’Arctique et de l’énergie.