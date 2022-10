La femme capital-risqueuse crée des milliards dans un nouveau monde du travail

La femme capital-risque Brianne Kimmel affirme que l’investissement en capital-risque nécessite un certain état d’esprit.

“Les meilleurs VC sont profondément paranoïaques et recherchent toujours ce qui va suivre ou ce que nous avons manqué. Une grande partie de ce que nous faisons est de la recherche”, a déclaré Kimmel.

Pour Kimmel, qui a lancé Worklife Ventures à Los Angeles fin 2019 et a depuis levé deux fonds totalisant 45 millions de dollars avec des bailleurs de fonds de premier plan Marc Andreessen et le PDG de Zoom Video Communications Eric Yuan, une grande partie de cette recherche se concentre sur l’évolution de l’équilibre travail/vie personnelle. aux États-Unis, à peine le syndrome du bourreau de travail des booms technologiques antérieurs. Et l’effort est venu avant que Covid n’entraîne une prise en compte encore plus grande de la société avec la nature du lieu de travail traditionnel.

“Beaucoup de mes premiers investissements concernaient des équipes distantes et aidaient les fondateurs à créer les outils pour travailler à domicile et avoir un style de vie plus flexible”, a déclaré Kimmel, qui a 34 ans. “Cela a commencé comme un projet passionné en tant qu’investisseur providentiel. J’étais parler de travail à distance avant le début de la pandémie », a-t-elle déclaré.

Faisant évoluer les petites entreprises pour que les indépendants, les entrepreneurs et les créateurs puissent travailler à distance et de manière productive, et établir des relations bien au-delà du cadre de bureau conventionnel, Kimmel’s Worklife Ventures a investi dans 50 startups. Neuf d’entre eux ont été évalués à plus d’un milliard de dollars, notamment la plateforme d’événements virtuels Hopin, le constructeur de sites Web Webflow et l’application sociale basée sur l’audio Clubhouse.

S’appuyant sur son réseau de relations aiguisé par la gestion d’une initiative de démarrage pour la société de logiciels d’entreprise Zendesk, la société de capital-risque réalise environ 20 nouveaux investissements chaque année, de l’ordre de 1 à 2 millions de dollars. “Nous avons maintenant un ensemble d’entreprises qui cherchent à changer le travail. Les enfants d’aujourd’hui préfèrent être des YouTubers plutôt que des astronautes”, a déclaré Kimmel.

Même lorsque les lieux de travail rouvrent, de plus en plus de travailleurs choisissent de rester à la maison où ils peuvent être productifs et concilier travail et vie personnelle, selon une récente enquête du Pew Research Center auprès de près de 6 000 adultes. Environ la moitié commenceraient à chercher un nouvel emploi s’ils devaient retourner au bureau à plein temps, a également révélé une enquête de Worklife Ventures auprès de 575 employés d’entreprises technologiques.

Le travail à distance devrait continuer d’être un facteur majeur sur le marché du travail, mais maintenir l’élan – et les valorisations – du rebond de la pandémie tout en faisant face à un climat économique difficile pourrait être difficile pour Kimmel, qui a dirigé Worklife Ventures en solo pendant deux ans. Elle a récemment lâché deux managers et a embauché à leur place l’ancienne collègue de Zendesk, Linda Lin, pour travailler avec les fondateurs sur des stratégies de mise sur le marché, y compris les opérations de revenus, la croissance et la monétisation, et la mise à l’échelle. Clubhouse et Hopin ont levé des fonds importants à des valorisations de plus d’un milliard de dollars, mais ces nouveaux venus autrefois en vogue ont depuis réduit leur personnel au milieu des ralentissements.

Dans une lettre à ses investisseurs couvrant les réductions de coûts, Kimmel a déclaré que la réduction des dépenses de marketing était fonction du climat macroéconomique et que la société de capital-risque “passera les deux prochains trimestres à construire des manuels de jeu approfondis et robustes pour les fondateurs”.

Worklife Ventures organise des réunions hebdomadaires pour les fondateurs de ses sociétés de portefeuille afin de demander conseil aux opérateurs prospères de la Silicon Valley.

Tout cela est loin de l’éducation de Kimmel à Youngstown, Ohio, dans une famille ouvrière d’immigrants ukrainiens qui travaillaient dans l’industrie sidérurgique et automobile de la ville. Comme Youngstown, qui est en train de passer d’industries rouillées à des entreprises axées sur la technologie, elle a trouvé de nouveaux horizons dans le monde numérique. Après avoir obtenu un diplôme en journalisme à la Kent State University et soucieuse de déménager, elle atterrit à Sydney et passe cinq ans à travailler dans une agence de publicité. De retour aux États-Unis, elle a obtenu un emploi à San Francisco chez Expedia, s’occupant des fonctions de médias sociaux pendant trois ans, a enseigné des cours à l’organisation d’éducation entrepreneuriale General Assembly pendant quatre ans et a percé lorsqu’elle a rebaptisé ses cours dans sa propre entité, SaaS School , un atelier semestriel permettant aux entrepreneurs d’apprendre des éditeurs de logiciels à croissance rapide. Son concept pour Worklife Ventures s’est développé chez Zendesk, dirigeant ses programmes de démarrage et constituant une base d’accélérateurs, d’incubateurs et de sociétés de capital-risque.

Kimmel, dont le petit ami est l’acteur Jimmy Yang, est un super-connecteur. Elle a un réseau de 30 000 amis et collègues professionnels et 80 000 abonnés sur Twitter. Elle a récemment ouvert Worklife Studios dans le quartier branché de Silver Lake à Los Angeles pour organiser des événements et des salons pour les techniciens, les artistes et les créateurs – et comme moyen de différencier son approche du bureau traditionnel, ainsi que des dîners VC plus traditionnellement utilisés dans le réseautage de l’industrie.

Il était presque naturel pour elle de se lancer dans l’investissement providentiel, mais l’étincelle est venue après avoir lu le livre “Startupland” du PDG et co-fondateur de Zendesk, Mikkel Svane, sur ses expériences dans la création d’une entreprise. Elle a écrit de petits chèques de 1 000 $ à 5 000 $ dans les startups à leurs débuts et a aidé les fondateurs à accéder à des investisseurs de poids comme Andreessen Horowitz et Founders Fund pour développer leurs petites entreprises. Lors d’un événement d’entreprise, elle a rencontré le VC Christoph Janz, un investisseur providentiel de Zendesk et associé directeur de la société de capital-risque berlinoise Point Nine Capital. Kimmel lui a présenté son idée d’un fonds axé sur la réinvention du travail pour l’épanouissement individuel, en investissant dans des outils tels que le podcasting, les campagnes d’adoption d’influenceurs et les plateformes communautaires pour aider les indépendants et les créatifs à être autonomes et à poursuivre les carrières de leur création. Janz a investi dans le premier fonds de Kimmel en 2019.

“Elle est intellectuellement curieuse et intéressée par les nouvelles technologies, et a également la capacité d’établir des relations avec les fondateurs, et elle travaille dur”, a déclaré Janz. “Elle a réussi à investir dans de grandes entreprises et a une bonne idée de l’avenir du travail à distance et hybride et du besoin d’outils modernes pour que les gens collaborent, et cela s’est énormément accéléré. Elle avait une bonne idée dès le départ en 2019, ce qui est devenu plus vrai.”

Kimmel a été le premier investisseur dans Heylo, formé en 2019 par deux ex-Googlers Eric Winters et Brandon Pearcy en tant que plate-forme permettant aux dirigeants de groupes communautaires de gérer les adhésions, les paiements et la planification d’événements pour des activités sociales, en percevant une commission sur les cotisations. La startup ancrée à San Francisco est passée à 1 000 communautés et a attiré 1,5 million de dollars en financement à risque, dirigé par Precursor Ventures.

“Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire d’un ami et investisseur, et c’était comme si nous pouvions terminer nos phrases”, a déclaré Winters. “Brianne vit et respire ce qu’est cet espace. Nous avons une vision commune de ce à quoi ressemblera l’avenir.”

Kimmel a également investi très tôt dans Deel, basée à San Francisco, une start-up de gestion des employés lancée en 2019. Lancé par Shuo Wang, diplômé de l’accélérateur technologique YCombinator, Deel fournit aux entreprises éloignées des fonctions de ressources humaines telles que la paie et les avantages sociaux sur une base externalisée. Deel a réalisé un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars sur une période de 20 mois se terminant en mars 2022, augmente de 12% d’un mois sur l’autre et compte 10 000 entreprises clientes dans 160 pays, selon Wang. Deel a levé plus de 680 millions de dollars depuis ses débuts, et sa valorisation est passée à 5,5 milliards de dollars en octobre 2021 avec Andreessen Horowitz et Coatue Management en remorque.

“Elle nous a contactés quand nous en étions à nos débuts. Elle est super pro de l’avenir du travail et du travail à distance”, a déclaré Wang. “Elle est très impliquée pour nous aider à recruter des gens et à établir des liens avec d’autres entreprises.”

Kimmel a également exploité une autre startup avec des services externalisés, Pietra, et a investi tôt. Basée à New York, Pietra offre aux fondateurs une voie rapide pour se lancer, avec des produits conçus sur mesure par des usines, des sites de commerce électronique et des connexions avec des fournisseurs.

“Nous sommes sortis de la version bêta en novembre dernier et avons été multipliés par 100 et avons aidé 50 000 créateurs à évoluer”, a déclaré le PDG de Pietra, Ronak Trivedi, ancien chef de produit chez Uber. Pietra a levé 5 millions de dollars en 2019 sous la direction d’Andreessen Horowitz, suivi de 15 millions de dollars en août 2021, avec Founders Fund en tête avec une valorisation de 75 millions de dollars.

“Le monde évolue rapidement vers la possession de votre propre entreprise et la maîtrise de votre avenir”, a-t-il déclaré. “Faire partie du réseau de Brianne a aidé à développer notre entreprise. Il est difficile pour les investisseurs de créer de la valeur dans les entreprises dans lesquelles ils investissent, mais elle incarne ce qu’elle veut aider. Elle travaille dur pour obtenir les meilleures offres et elle a cette thèse sur le travail à distance et les bousculades. C’est la prochaine génération de jeunes entrepreneurs, et ils ont les outils pour avoir de multiples sources de revenus.”

Plusieurs fondateurs dans lesquels elle a investi disent que Kimmel poursuit les accords d’investissement de manière agressive. Trivedi a mentionné qu’elle s’était envolée pour New York pour dîner avec lui et lui proposer de prendre un investissement de sa part.

“En tant que petit VC, il existe plusieurs façons d’établir des relations. Vous devez avoir un œil sur les gens et les nouveaux outils”, a déclaré Kimmel. Mais même avec sa persévérance, Kimmel n’a pas été en mesure de conclure tous les accords qu’elle considère comme faisant partie de l’avenir du travail. Merge, une startup d’entreprise pour intégrer les données RH et comptables, qui a levé 4,5 millions de dollars lors d’un tour de table en 2021 dirigé par NEA, et qu’elle a raté, “était n ° 1 sur ma liste”, a déclaré Kimmel.

Worklife Ventures parie sur les bons rendements de ses 50 investissements dans des startups, et avec neuf d’entre elles en tant que licornes, les enjeux sont importants. En plus de Clubhouse, Hopin, Webflow et Deel, la liste d’évaluation d’un milliard de dollars comprend l’entraîneur de fitness à domicile intelligent Tonal, l’option de financement alternative Pipe, la plateforme d’investissement Public.com, le logiciel de streaming vidéo Mux et Stytch, une solution d’authentification sans mot de passe. .

“Les startups qui accèdent rapidement au statut de licorne ont souvent du mal à justifier leurs valorisations et il peut alors être difficile de lever des financements successifs. Si elles reçoivent une énorme injection de capital et dépensent ce capital à bon escient, tant mieux. Mais sinon, cela peut conduire à des mise à l’échelle, un taux de combustion énorme », a déclaré Janz. “Ils doivent apprendre à ramper avant de pouvoir marcher. C’est très risqué. C’est l’inconvénient.”

Les antécédents de Worklife Ventures dépendent en grande partie de la capacité de ses sociétés de portefeuille à se développer intelligemment, à atteindre la rentabilité, à être acquises ou à devenir publiques. Kimmel a déclaré qu’elle avait l’intention de lever un autre fonds, mais ce plan dépend de sa performance initiale. Les fonds de capital-risque ayant généralement un cycle de vie de 10 ans avant que les retours sur investissement ne soient comptabilisés, Worklife Ventures a encore du chemin à parcourir.

