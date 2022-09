La femme avec le compte “Liz Truss” n’est pas la nouvelle Premier ministre du Royaume-Uni, mais elle gagne sur Twitter

Lors d’un incident hilarant, des personnes sur Twitter ont continué à taguer une personne au hasard au lieu de la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, et ses réponses sont à tomber par terre. L’utilisateur de Twitter Thor Benson a partagé quelques captures d’écran sur Twitter et on peut voir des gens taguer une personne avec le nom d’utilisateur Liz Trussell malgré Liz Truss. La meilleure partie est que Trussell joue le rôle de réponse en tant que Premier ministre britannique entrant. Truss a été choisi lundi comme Premier ministre britannique et chef du Parti conservateur par les membres du Parti conservateur.

“Les gens n’arrêtent pas de taguer une personne au hasard au lieu du nouveau Premier ministre britannique et elle roule avec ça lol”, a écrit l’utilisateur de Twitter. Jetez un œil aux réponses hilarantes :

Les gens n’arrêtent pas de taguer une personne au hasard au lieu du nouveau Premier ministre britannique et elle roule avec ça lol pic.twitter.com/3VpKzV5Qel – Thor Benson (@thor_benson) 5 septembre 2022

Depuis leur mise en ligne, les images sont devenues virales. “La chose la plus mignonne que vous verrez sur Internet aujourd’hui”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “C’est pourquoi je me demande parfois si c’était une si bonne idée d’avoir un nom d’utilisateur aussi unique.” En pensant à un incident similaire, un utilisateur de Twitter a commenté: “Ça me rappelle la fois où quelqu’un a envoyé un message au mauvais gars et a exposé Stephen King au jargon des jeux de combat.”

Pendant ce temps, l’ancienne secrétaire aux Affaires étrangères Truss est entrée dans la course avec moins de chances de gagner, mais a battu son collègue membre du parti Rishi Sunak, qui n’a pas réussi à obtenir le soutien des membres du Parti conservateur, comme en témoignent les résultats.

Truss devra maintenant faire face à la tâche de remodeler l’économie, d’arrêter la flambée de l’inflation et de s’attaquer à la crise énergétique qui affecte l’ensemble du continent européen. Elle passera également le reste de la journée à planifier qui obtiendra les postes les plus élevés au sein du cabinet. Truss aura pour tâche d’inverser la hausse de l’assurance nationale, de supprimer les lois de l’UE d’ici 2023 et d’aider les primo-accédants. “Ce que je veux rassurer, c’est que j’agirai, s’il est élu Premier ministre, dans un délai d’une semaine”, a déclaré Truss un jour avant d’être élu Premier ministre.

