La femme avec laquelle Texas AG Ken Paxton aurait eu une liaison devrait témoigner lors de la mise en accusation

AUSTIN, Texas (AP) — Une femme avec qui le procureur général du Texas, Ken Paxton, aurait eu une liaison extraconjugale devait témoigner publiquement mercredi, créant ainsi un moment dramatique dans le procès en destitution du républicain pour corruption et pots-de-vin.

L’affaire est au cœur de la procédure historique et des accusations selon lesquelles Paxton aurait abusé de son pouvoir pour aider le promoteur immobilier d’Auston, Nate Paul, qui faisait l’objet d’une enquête du FBI et employait la femme, Laura Olson. L’un des 16 articles de mise en accusation contre Paxton allègue que l’embauche d’Olson par Paul équivalait à un pot-de-vin.

Elle devait comparaître à la barre plus tard mercredi au Sénat du Texas, en face de l’épouse de Paxton, la sénatrice de l’État Angela Paxton, qui doit assister au procès mais n’est pas autorisée à voter pour savoir si son mari doit être démis de ses fonctions. Lundi, elle a écouté depuis son bureau au Sénat l’un des anciens employés de son mari témoigner que cette relation secrète avait eu des conséquences néfastes sur le bureau du procureur général.

Olson a également été sénatrice de l’État républicain Donna Campbell, soulignant les nombreux problèmes que Ken Paxton a dans le bâtiment alors qu’il se bat pour sa vie politique après des années de scandales présumés et d’accusations criminelles.

Paxton, qui a été suspendu de ses fonctions en attendant l’issue du procès, n’est pas tenu d’assister à la procédure. Il n’a pas comparu au Sénat depuis le début de son témoignage la semaine dernière.

En appelant Olson à témoigner, un groupe bipartisan de législateurs menant la mise en accusation fait d’elle l’un des derniers témoins. Un verdict pourrait être rendu plus tard cette semaine. Olson a été appelée pour la première fois à la barre des témoins mercredi matin, mais le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, qui agit en tant que juge du procès, a déclaré qu’elle ne pouvait pas témoigner avant l’après-midi en raison des règles de procédure.

D’anciens membres du personnel ont témoigné que Paxton leur avait admis avoir eu une liaison. Le président sortant, réélu en novembre dernier, n’en a pas discuté publiquement.

Le témoignage d’Olson serait la première fois que le public entendrait son récit de sa relation avec le plus haut responsable des forces de l’ordre du Texas et de ses relations avec Paul, qui a été inculpé en juin pour avoir fait de fausses déclarations aux banques. Paul a plaidé non coupable.

Après que le témoignage d’Olson ait été retardé, les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont appelé l’ancien assistant exécutif de Paxton, Drew Wicker, à la barre des témoins.

Wicker, qui a décrit Paxton comme un ami, a déclaré avoir rencontré Paul à trois reprises, dont une fois pour lui remettre une enveloppe en papier kraft et une autre pour récupérer le téléphone de Paxton qu’il avait laissé chez Paul.

Lorsque Paxton a commencé à séjourner dans un hôtel d’Austin en 2020 pendant que sa maison était en cours de rénovation, a déclaré Wicker, Paxton annulerait son équipe de protection et demanderait à Wicker de venir le chercher et de le déposer à la place. Il a déclaré que Paxton faisait fréquemment des choses et se rendait dans des endroits qui ne figuraient pas sur son emploi du temps, y compris des réunions avec Paul, et qu’il avait vu Paxton et Olson ensemble à l’hôtel.

Wicker a déclaré que le coût des nouveaux comptoirs et armoires dans la cuisine de Paxton s’élevait à environ 20 000 $. Il a dit qu’il s’est inquiété lorsque l’entrepreneur a dit qu’il « vérifierait auprès de Nate ».

Wicker a déclaré avoir dit à Paxton qu’il avait eu l’impression que Paul était impliqué dans les rénovations de la maison de Paxton.

« J’avais l’impression qu’il pourrait y avoir une relation inappropriée là-bas », se souvient Wicker en disant à Paxton. Il a ajouté que Paxton avait déclaré que ce n’était pas le cas.

L’enquête du FBI sur les relations de Paxton et Paul a également examiné les rénovations, avec au moins un entrepreneur d’Austin recevant une assignation à comparaître du grand jury en 2021 pour des dossiers liés aux travaux.

Le temps du procès s’écoule, obligeant les avocats des deux parties à prêter une attention croissante à l’horloge tenue par Patrick.

Bleiberg a rapporté de Dallas.

Paul J. Weber et Jake Bleiberg, Associated Press