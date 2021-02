L’épouse abandonnée d’Ioan Gruffudd veut se venger – ou du moins, un corps de vengeance – pour aider à concentrer son esprit et aider à gérer la scission de choc.

Alice Evans a été aveugle le mois dernier lorsque Ioan, 47 ans, a abandonné leur mariage de 14 ans, apparemment sur un coup de tête.

Le couple a été traîné sous les projecteurs lorsque des publications sur les réseaux sociaux sont apparues et ont disparu, affirmant que l’ancien acteur des Fantastic Four avait « quitté » le mariage.

Ioan et l’actrice de 52 ans Alice ont deux filles ensemble et étaient en couple depuis sept ans avant leur mariage en 2007.







(Image: Alice Evans / Instagram)



On dit maintenant qu’Alice se jette dans la santé et la forme physique pour se débarrasser des problèmes de sa relation et atteindre un « corps de vengeance ».

Une source a déclaré au Sun dimanche: «Alice a consulté plusieurs diététiciens et entraîneurs personnels et souhaite revoir son régime alimentaire et son régime d’exercice pour se sentir bien dans sa peau et retrouver sa confiance en soi.

«Elle a été blessée et dévastée par l’épreuve, mais elle est forte.







(Image: Getty Images)



La beauté anglo-américaine Alice a attiré la sympathie de beaucoup après la fin brutale apparente de son mariage avec Ioan.

Les rapports du mois dernier suggèrent que le mariage s’est effondré lorsque Ioan a passé du temps en Australie pour travailler.

Alors que la mère de la star d’origine galloise a déclaré: «C’est très triste et nous sommes tous très désolés que ce soit arrivé, bien sûr.

« Mais les enfants passeront en premier quoi qu’il arrive, c’est sûr. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait « quelqu’un d’autre » impliqué dans la décision de se séparer, la mère d’Ioan a ajouté: « Non, non, non. »

Alors qu’Alice a déclaré dans un post Instagram au cours du week-end: «Je n’ai jamais pensé que cela nous arriverait.

«Je me bats toujours contre ça, parce que j’aime nos enfants, et je l’aime toujours, mais quelque chose s’est passé dans sa tête et quoi que ce soit, je ne le vois pas revenir vers nous.