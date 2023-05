La femme à l’intérieur de Downing Street que Boris a licenciée rend son verdict sur l’ex-Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien chef de cabinet adjoint de Boris Johnson a déclenché les dernières allégations du Partygate engloutissant l’ancien Premier ministre en affirmant que le scandale risquait d’être le « dernier clou dans le cercueil » de sa carrière politique.

Cleo Watson, qui dit qu’elle était comme une « nounou » pour l’ex-Premier ministre pendant le verrouillage de Covid, ne lui a également donné que cinq sur 10 pour la moralité dans sa première interview télévisée pour lancer son nouveau livre Whips, un bonkbuster torride qui se déroule dans Westminster.

Elle a averti que « des dizaines » de personnes supplémentaires pourraient faire l’objet d’enquêtes si la police décidait de lancer une nouvelle enquête sur les violations présumées de Covid à Chequers.

Surnommée la Gazelle pour son élégante stature de 6 pieds, elle a travaillé aux côtés de l’ancien conseiller en chef de M. Johnson, Dominic Cummings – et comme lui, elle a été licenciée par M. Johnson.

Cleao Watson lève le voile sur ce que c’était vraiment de travailler pour Boris Johnson (L’indépendant)

Dans son interview avec Independent TV, elle parle franchement et de manière révélatrice de la vie à l’intérieur du n ° 10 avec ses tensions, ses luttes intestines et ses fêtes. Tout en critiquant Johnson, elle a exprimé sa gêne face à sa propre amende de police pour avoir été présente à une soirée n ° 10 pendant le verrouillage de Covid.

Elle a également suggéré qu’il serait «respectueux» envers le Covid endeuillé que M. Johnson paie ses propres frais juridiques maintenant qu’il gagne plus d’un million de livres sterling par mois grâce à ses discours.

Elle aussi:

a affirmé que l’ancien Premier ministre était « défini par Partygate »

révélé que les rencontres illicites étaient monnaie courante lors des conférences du parti

et prévenu le n°10 était le genre d’immeuble où il était difficile de ne pas « se frotter les uns contre les autres »

Le scandale du Partygate a de nouveau éclaté lorsqu’il est apparu que M. Johnson avait été renvoyé à la police pour de nouvelles allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de verrouillage.

Les allégations portent sur une douzaine de rassemblements au n ° 10 et à la maison de campagne de grâce et de faveur du Premier ministre, Chequers.

De nouveaux détails ont été envoyés à la police par le Cabinet Office, suscitant des spéculations fiévreuses sur qui aurait pu assister aux événements présumés, y compris M. Johnson et les alliés les plus proches de sa femme Carrie.

L’ancien assistant de Boris lui donne une note morale de 5/10

Interrogée sur le nombre de personnes susceptibles de faire l’objet d’une enquête policière si une enquête est ouverte, Mme Watson a déclaré que le chiffre pourrait être de « dizaines ».

Elle a déclaré: « C’est à eux de décider s’ils veulent enquêter là-dessus, mais ce sont deux choses différentes [police] les forces. Et, si je comprends bien, ils envisagent plusieurs événements. Alors tu sais, ça pourrait être des dizaines [of people].”

Le dernier développement pourrait être le coup final pour la carrière politique de M. Johnson, a-t-elle déclaré.

« Je pense que oui », dit-elle. « Je pense qu’il gagne son argent, qu’il écrit ses livres, qu’il a un adorable nouveau bébé en route, pourquoi voudrait-il poursuivre sa carrière politique ? Mais s’il le veut, c’est potentiellement le dernier clou dans le cercueil.

Décrivant l’homme qu’elle voyait tous les jours à Downing Street, elle a brossé un tableau vivant de quelqu’un qui était « désorganisé … une étude de personnage intéressante à côtoyer et ambitieuse ».

Lorsqu’on lui a demandé quelle note elle donnerait à l’ancien Premier ministre sur 10 pour la moralité, elle a répondu: « Cinq ».

Et elle a averti qu’il ne pourrait jamais échapper au scandale du Partygate.

Le Premier ministre Boris Johnson et Cleo Watson à Downing Street Londres, avant une réunion du Cabinet (PENNSYLVANIE)

M. Johnson a été condamné à une amende par la police après que des histoires ont émergé de fêtes au n ° 10 pendant le verrouillage et la fureur qui en a résulté l’a finalement vu évincé de ses fonctions par ses propres députés conservateurs. Une enquête menée par la haute fonctionnaire Sue Gray a jugé plus tard qu’il y avait eu un « grave échec » de la direction à respecter les « normes attendues de l’ensemble de la population britannique » pendant la pandémie.

Son rapport tant attendu a également conclu que le n ° 10 de M. Johnson avait «trop peu réfléchi» aux risques que les rassemblements présentaient pour la santé publique et à la façon dont ils pourraient apparaître au public.

Interrogée sur sa violation des règles, Mme Watson a déclaré: «Il est évidemment défini par Partygate, c’est donc une partie assez évidente des règles. Mais en termes de règles politiques au fil des ans, il les a défiées à chaque instant, et cela a fonctionné pour lui ».

Elle a également suggéré que l’ancien maire de Londres était une figure tragique.

« Je pense qu’il y a toujours quelque chose d’assez tragique dans le fait que les choses ne se déroulent pas comme elles le voulaient pour quelqu’un », a-t-elle déclaré.

« Il le voulait évidemment tellement et oui, c’est difficile, mais ce sont ses propres erreurs. »

Covid lui avait offert «une opportunité de défier ses détracteurs et de se montrer comme quelqu’un d’incroyablement diligent, travailleur et décisif, et donc, aussi difficile que cela soit et je ressens pour lui à ce sujet, cela doit être assez dévastateur avant 60 ans pour être devoir en quelque sorte réévaluer une grande partie de votre vie. Mais la responsabilité s’arrête à lui ».

Cleo Watson révèle que Downing Street est un endroit amusant où les collègues se « frottent les uns contre les autres »

Mme Watson a déclaré qu’elle « ne pouvait pas s’excuser davantage » pour l’événement à Downing Street pour lequel elle a également été condamnée à une amende par la police. Mais elle a dit que c’était un « grand choc » de lire des exemples d’événements dans le numéro 10 où les gens « fêtaient et étaient malades et jetaient du vin dans les murs ».

Elle a suggéré que M. Johnson, qui a gagné des millions de livres depuis qu’il a quitté ses fonctions, devrait payer ses propres frais juridiques dans le cadre de l’enquête parlementaire sur Partygate.

« Je pense que ce serait très respectueux, en particulier avec ces nouvelles allégations, s’il réglait la facture personnellement … Je pense que ce serait respectueux envers de nombreuses familles endeuillées par Covid en particulier. »

Il est apparu mercredi que M. Johnson avait limogé son équipe de défense nommée par le gouvernement après que le Cabinet Office eut transmis à la police des informations sur les dernières violations présumées.

Mme Watson a également suggéré que les conférences annuelles organisées par les partis politiques chaque automne étaient un foyer de relations sexuelles illicites.

Il y avait, a-t-elle dit, « l’opportunité » d’avoir des relations sexuelles au parlement, ajoutant : « Il y a évidemment des coins et des recoins. Il y a de l’alcool, ils {les députés} sont là en retard. Je veux dire, il y a certainement ce genre d’opportunités.

« A chaque conférence de parti, quel que soit le parti, les gens se ridiculisent », a-t-elle ajouté.

Elle a également décrit le n°10 comme un « bâtiment étrange » dans lequel il était difficile de « ne pas littéralement se frotter les uns contre les autres ». Et je pense que c’est là que certains de ces problèmes {Partygate} se sont installés. Peut-être pas aidé par la culture établie par le haut.