La féministe noire pionnière Dorothy Pitman Hughes décède à 84 ans

Dorothy Pitman Hughes, une féministe noire pionnière, défenseure de la protection de l’enfance et militante qui a cofondé Ms. Magazine avec Gloria Steinem, a formé un puissant partenariat de parole avec elle et est apparue avec elle dans l’une des photos les plus emblématiques du mouvement féministe, est décédé . Elle avait 84 ans.

Hughes est décédée le 1er décembre à Tampa, en Floride, au domicile de sa fille et de son gendre, a déclaré Maurice Sconiers du salon funéraire Sconiers à Columbus, en Géorgie. La maison a déclaré qu’elle ne connaissait pas la cause du décès.

Hughes n’était pas aussi connu que Steinem, mais les deux ont forgé un partenariat important à une époque où le féminisme était considéré comme un mouvement très blanc de la classe moyenne. Steinem a crédité Hughes de l’avoir aidée à devenir à l’aise de parler en public.

Sur l’une des photos les plus célèbres du mouvement, prise en octobre 1971, les deux hommes ont levé le bras droit lors du salut du Black Power.

Hughes, une voix pionnière dans le domaine de la garde d’enfants, a organisé le premier refuge pour femmes battues à New York et a cofondé l’Agence de la ville de New York pour le développement de l’enfant.

Elle a rencontré Steinem en 1968, selon une biographie sur le site Web de Mme Magazine, lorsque Steinem, alors journaliste, écrivait un article pour le New York Magazine sur la garderie de Pitman Hughes. De 1969 à 1973, ils ont parlé à travers le pays sur les campus universitaires, les centres communautaires et d’autres lieux sur les questions de genre et de race.

Hughes est née Dorothy Jean Ridley le 2 octobre 1938 à Lumpkin, en Géorgie, a écrit sa famille dans une nécrologie publiée par le salon funéraire.

