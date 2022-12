La féministe noire pionnière Dorothy Pitman Hughes décède à 84 ans

Dorothy Pitman Hughes, une féministe noire pionnière, défenseure de la protection de l’enfance et militante communautaire de longue date qui a parcouru le pays en parlant avec Gloria Steinem dans les années 1970 et apparaît avec elle sur l’une des photos les plus emblématiques du mouvement féministe de la deuxième vague, est décédée. Elle avait 84 ans.

Hughes est décédée le 1er décembre à Tampa, en Floride, au domicile de sa fille et de son gendre, a déclaré Maurice Sconiers du salon funéraire Sconiers à Columbus, en Géorgie. Sa fille, Delethia Ridley Malmsten, a déclaré que la cause était la vieillesse.

Bien qu’elles soient venues à leur activisme féministe de différents points de vue – Hughes de son travail communautaire et Steinem du journalisme – les deux ont forgé un puissant partenariat de parole au début des années 1970, parcourant le pays à une époque où le féminisme était considéré comme majoritairement blanc et classe moyenne, un clivage qui remonte aux origines du mouvement féministe américain. Steinem a crédité Hughes de l’avoir aidée à devenir à l’aise de parler en public.

Dans l’une des images les plus célèbres de l’époque, prise en octobre 1971, les deux hommes ont levé le bras droit lors du salut du Black Power. La photo est maintenant à la National Portrait Gallery.

Hughes, son travail toujours enraciné dans l’activisme communautaire, a organisé le premier refuge pour femmes battues à New York et a cofondé l’Agence de la ville de New York pour le développement de l’enfant afin d’élargir les services de garde d’enfants dans la ville. Mais elle était peut-être mieux connue pour son travail d’aide à d’innombrables familles par le biais du centre communautaire qu’elle a établi dans le West Side de Manhattan, offrant des garderies, des formations professionnelles, des formations de plaidoyer et plus encore.

“Elle a retiré des familles de la rue et leur a donné des emplois”, a déclaré Malmsten, sa fille, à l’Associated Press dimanche, réfléchissant à ce qu’elle considérait comme le travail le plus important de sa mère.

Steinem a également rendu hommage au travail communautaire de Hughes. “Mon amie Dorothy Pitman Hughes dirigeait une garderie de quartier pionnière dans l’ouest de Manhattan”, a déclaré Steinem dans un e-mail. «Nous nous sommes rencontrés dans les années 70 lorsque j’ai écrit sur cette garderie, et nous sommes devenus des partenaires parlants et des amis pour la vie. Elle nous manquera, mais si nous continuons à raconter son histoire, elle continuera de nous inspirer tous.

Laura L. Lovett, dont la biographie de Hughes, “With Her Fist Raised”, est sortie l’année dernière, a déclaré dans Ms. Magazine que Hughes “se définissait comme une féministe, mais enracinait son féminisme dans son expérience et dans des besoins plus fondamentaux de sécurité , de la nourriture, un abri et des soins aux enfants.

Née Dorothy Jean Ridley le 2 octobre 1938 à Lumpkin, en Géorgie, Hughes s’est engagée dans l’activisme dès son plus jeune âge, selon une nécrologie écrite par sa famille. Quand elle avait 10 ans, dit-il, son père a été presque battu à mort et laissé à la porte de la famille. La famille a cru qu’il avait été attaqué par le Ku Klux Klan et Hughes a décidé de se consacrer à aider les autres par l’activisme.

Elle a déménagé à New York à la fin des années 1950 alors qu’elle avait près de 20 ans et a travaillé comme vendeuse, chanteuse de boîte de nuit et femme de ménage. Dans les années 1960, elle s’était impliquée dans le mouvement des droits civiques et d’autres causes, travaillant avec Martin Luther King Jr., Malcolm X et d’autres.

À la fin des années 1960, elle a créé sa West 80th St. Childcare Center, offrant une garderie et également un soutien aux parents.

“Elle s’est rendu compte que les problèmes de garde d’enfants étaient profondément liés aux problèmes de discrimination raciale, de pauvreté, de consommation de drogue, de logement insalubre, d’hôtels sociaux, de formation professionnelle et même de la guerre du Vietnam”, a écrit Lovett l’année dernière.

C’est au centre que Hughes a rencontré Steinem, alors journaliste écrivant un article pour le New York Magazine. Ils sont devenus amis et, de 1969 à 1973, ont parlé à travers le pays sur les campus universitaires, les centres communautaires et d’autres lieux sur les questions de genre et de race.

“Le style de Dorothy était d’appeler le racisme qu’elle voyait dans le mouvement des femmes blanches”, a déclaré Lovett dans Ms. preuve que cet obstacle pouvait être surmonté.

Au début des années 1970, Hughes a également aidé à fonder, avec Steinem, la Women’s Action Alliance, un vaste réseau de militantes féministes visant à coordonner les ressources et à faire pression pour l’égalité au niveau national. Bien que l’on ait souvent dit que Hughes avait également cofondé Ms. Magazine avec Steinem à la même époque et que la biographe Lovett dit qu’elle a contribué à inspirer l’idée, elle n’a pas joué de rôle officiel dans le magazine.

“C’est notre différence d’expérience qui a fait de nous de bons partenaires de conférence”, a noté Steinem. Elle se souvient également avoir collaboré avec Hughes pour protester contre les soi-disant «hôtels sociaux» à New York pour les familles pauvres dans les années 1970. “Dorothy a été la clé pour exposer les conditions de vie là-bas”, a déclaré Steinem. “Elle était vraiment une grande activiste communautaire.”

Dans les années 1980, Hughes avait déménagé à Harlem et avait ouvert une entreprise de fournitures de bureau, Harlem Office Supply, le rare magasin de papeterie à l’époque dirigé par une femme noire. Mais elle a été forcée de vendre le magasin lorsqu’un Staples a ouvert ses portes à proximité, dans le cadre du programme Upper Manhattan Empowerment Zone du président Bill Clinton.

Elle se souviendrait de certaines de ses expériences dans le livre de 2000, “Wake Up and Smell the Dollars!” À qui appartient ce centre-ville de toute façon ! : La lutte d’une femme contre le sexisme, le classisme, le racisme, la gentrification et la zone d’autonomisation. »

Hughes a été interprété dans “The Glorias”, le film de 2020 sur Steinem, par l’actrice Janelle Monaé.

Elle laisse dans le deuil trois filles : Malmsten, Patrice Quinn et Angela Hughes.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le fait que si Hughes était souvent citée comme co-fondatrice de Mme Magazine, elle n’avait en fait pas de rôle officiel dans la publication.

AP National Writer Hillel Italie a contribué à ce rapport.

Jocelyne Noveck, Associated Press

