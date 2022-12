La féministe noire américaine et militante Dorothy Pitman Hughes est décédée

Gloria Steinem et Dorothy Pitman Hughes assistent au gala des prix Gloria 2016 de Mme Foundation for Women.

La féministe noire américaine pionnière Dorothy Pitman Hughes, une militante communautaire qui a fait une tournée aux États-Unis en parlant avec Gloria Steinem dans les années 1970 et qui apparaît avec elle sur l’une des photos les plus emblématiques du mouvement féministe de la deuxième vague, est décédée. Elle avait 84 ans.

Hughes, également défenseure de la protection de l’enfance, est décédée le 1er décembre à Tampa, en Floride, au domicile de sa fille, Delethia Ridley Malmsten, qui a déclaré que la cause était la vieillesse.

Hughes et Steinem, journaliste et activiste politique, ont forgé un puissant partenariat de parole au début des années 1970, parcourant le pays à une époque où le féminisme était considéré comme majoritairement blanc et issu de la classe moyenne. Steinem a crédité Hughes de l’avoir aidée à devenir à l’aise de parler en public.

Née Dorothy Jean Ridley le 2 octobre 1938 à Lumpkin, en Géorgie, Hughes est devenue militante dès son plus jeune âge, selon une nécrologie familiale.

Elle a organisé le premier refuge pour femmes battues à New York et a cofondé l’Agence de la ville de New York pour le développement de l’enfant afin d’élargir les services de garde d’enfants dans la ville. Elle a également créé un centre communautaire dans le West Side de Manhattan, offrant à de nombreuses familles une garderie, une formation professionnelle, une formation en plaidoyer, etc.

Dans les années 1960, elle s’était impliquée dans le mouvement des droits civiques et d’autres causes, travaillant avec Martin Luther King Jr, Malcolm X et d’autres.

À la fin des années 1960, elle a créé le West 80th Street Childcare Center, offrant une garderie et également un soutien aux parents. C’est là qu’elle a rencontré Steinem, qui écrivait une histoire sur le centre. Ils sont ensuite devenus amis et partenaires de parole, abordant les questions de genre et de race sur les campus universitaires, les centres communautaires et d’autres lieux à travers le pays.

Au début des années 1970, Hughes a également aidé à fonder, avec Steinem, la Women’s Action Alliance, un vaste réseau de militantes féministes visant à coordonner les ressources et à faire pression pour l’égalité au niveau national.

Dans les années 1980, Hughes avait déménagé à Harlem et avait ouvert Harlem Office Supply, le rare magasin de papeterie à l’époque dirigé par une femme noire. Mais elle a été forcée de vendre le magasin lorsqu’un Staples a ouvert ses portes à proximité, dans le cadre du programme Upper Manhattan Empowerment Zone du président Bill Clinton.

Elle se souviendrait de certaines de ses expériences dans son livre de 2000, Réveillez-vous et sentez les dollars ! À qui appartient ce centre-ville de toute façon ! : la lutte d’une femme contre le sexisme, le classisme, le racisme, la gentrification et la zone d’autonomisation.

Dans Ms Magazine, Laura L Lovett, dont la biographie de Hughes, Avec son poing levésorti l’année dernière, a déclaré que la militante “se définissait comme une féministe, mais enracinait son féminisme dans son expérience et dans des besoins plus fondamentaux de sécurité, de nourriture, d’abri et de garde d’enfants”.

Elle laisse dans le deuil trois filles : Malmsten, Patrice Quinn et Angela Hughes.