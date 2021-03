«Notre objectif est de faire en sorte que les enfants non accompagnés soient transférés au HHS le plus rapidement possible, conformément aux exigences légales et dans le meilleur intérêt des enfants», a déclaré Mayorkas.

Mais de plus en plus d’enfants sont détenus plus longtemps dans des installations de patrouille frontalière qui n’ont pas été conçues en pensant à leurs soins, car les abris de longue durée gérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux n’ont pratiquement pas la capacité de les accueillir. Les enfants sont appréhendés quotidiennement à des taux beaucoup plus élevés que ceux que HHS peut les remettre aux parents ou aux sponsors.

