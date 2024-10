La FEMA reprend ses visites en porte-à-porte en Caroline du Nord après des menaces liées à la désinformation

ASHEVILLE, Caroline du Nord — Le personnel fédéral chargé des catastrophes a repris ses visites porte-à-porte dans le cadre de son travail de récupération après l’ouragan en Caroline du Nord, un effort temporairement suspendu en raison de menaces qui ont incité les autorités à condamner la propagation de désinformation.

Au cours du week-end, des rapports ont révélé que les travailleurs de l’Agence fédérale de gestion des urgences pourraient être la cible de milices alors que le gouvernement répondait aux Ouragan Hélène. Le bureau du shérif a déclaré lundi qu’un homme avait été arrêté au cours d’une enquête, mais que le suspect avait agi seul.

La FEMA a apporté des changements opérationnels pour assurer la sécurité du personnel « par grande prudence », a déclaré l’administratrice de l’agence, Deanne Criswell, lors d’un briefing mardi. Les travailleurs de la FEMA étaient de retour sur le terrain lundi, accompagnés de Criswell, et elle a déclaré équipes d’assistance en cas de catastrophe aider les survivants à demander l’aide de la FEMA ainsi que l’assistance nationale et locale continuera de faire du porte-à-porte. Elle a souligné que l’agence ne mène nulle part.

« La famille fédérale travaille ici aux côtés de l’État depuis le premier jour. Ce sont des gens qui mettent leur vie entre parenthèses pour aider ceux qui ont tout perdu », a déclaré Criswell. « Alors laissez-moi être clair. Je prends ces menaces au sérieux.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré qu’il avait demandé au ministère de la Sécurité publique de l’État de coordonner l’assistance policière destinée à la FEMA et aux autres intervenants. Il a souligné les dégâts causés par les rumeurs et les mensonges sur Internet et a déclaré que les responsables ne sauraient peut-être jamais combien de personnes ne demanderaient pas d’aide en raison de la désinformation et des « accusations farfelues » qu’ils ont entendues.

« Il existe toujours un flux persistant et dangereux de fausses informations sur les efforts de rétablissement dans l’ouest de la Caroline du Nord, qui peuvent conduire à des menaces et à des intimidations, engendrer la confusion et démoraliser les survivants de la tempête et les intervenants », a déclaré Cooper lors du briefing. « Si vous participez à la diffusion de ce genre de choses, arrêtez-le. Quel que soit votre objectif, les personnes que vous blessez réellement sont celles de l’ouest de la Caroline du Nord qui ont besoin d’aide.

Le bureau du shérif du comté de Rutherford a déclaré avoir reçu un appel samedi au sujet d’un homme armé d’un fusil d’assaut qui avait fait un commentaire « à propos d’un possible préjudice » aux employés de la FEMA travaillant dans les zones durement touchées de Lake Lure et Chimney Rock, dans les montagnes de Caroline du Nord. a été accusé de « s’être rendu armé pour terroriser le public », un délit, et a été libéré après avoir versé une caution.

Le bureau du shérif a déclaré que les premiers rapports indiquaient qu’un « camion chargé de miliciens » était impliqué dans l’expression de la menace, mais une enquête plus approfondie a déterminé que l’homme avait agi seul.

La FEMA a fait face à une désinformation généralisée sur sa réponse à Helene, qui a frappé la Floride le 26 septembre avant de se diriger vers le nord et de repartir une traînée de destruction dans six États.

Interrogé sur ce qui pourrait causer la prolifération de la désinformation, Cooper a déclaré que les médias sociaux sont devenus plus extrêmes, mais il a également souligné la politique.

« Cela se produit au milieu d’une élection où les candidats utilisent la misère du peuple pour semer le chaos au service de leurs propres objectifs politiques – et c’est mal », a-t-il déclaré. « C’est décevant quand des candidats, sachant très bien ce qu’ils font, continuent ce genre de désinformation pleine de mensonges. »

L’ancien président Donald Trump et ses alliés ont profité des conséquences de la tempête pour diffuser de fausses informations sur la réponse de l’administration Biden au cours des dernières semaines précédant les élections. Leurs affirmations démystifiées incluent de fausses déclarations selon lesquelles les victimes ne peuvent recevoir que 750 $ d’aide, que les fonds d’intervention d’urgence ont été détournés vers les immigrants, que les personnes acceptant l’aide fédérale pourraient voir leurs terres saisies et que la FEMA arrête les camions remplis de fournitures.

Entre-temps, une confusion est apparue quant à ce que l’agence fait et ne fait pas quand une catastrophe survient.

Hélène des villes isolées décimées dans les Appalachesa laissé des millions sans alimentation, service cellulaire interrompu et tué au moins 246 personnes. Il s’agit de l’ouragan le plus meurtrier à avoir frappé le continent américain depuis Katrina en 2005.

___ Brumfield a rapporté de Baltimore.