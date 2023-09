La FEMA n’a plus que 3,4 milliards de dollars alors que les incendies de forêt et les tempêtes frappent les États-Unis.

« Nous allons avoir besoin de beaucoup plus d’argent pour faire face à tout ce dont vous vous occupez », a déclaré Biden au personnel de la FEMA lors d’une visite au siège de l’agence à Washington, DC. « Nous avons besoin de cet argent. Nous Il faut que cette demande de secours en cas de catastrophe soit satisfaite et nous devons le faire en septembre – nous ne pouvons pas attendre », a-t-il ajouté.

Le gouvernement fédéral risque également une fermeture le 1er octobre si le Congrès ne parvient pas à adopter une législation de financement plus large. Criswell a déclaré cette semaine qu’un arrêt n’aurait pas d’impact sur les opérations de la FEMA visant à répondre aux besoins immédiats des personnes vivant dans les zones sinistrées.

Le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche a demandé au Congrès, deux jours après le déclenchement des incendies à Maui, d’approuver les fonds supplémentaires en cas de catastrophe. Criswell a déclaré cette semaine que les 12 milliards de dollars supplémentaires permettraient à la FEMA d’atteindre la fin de l’exercice financier.

Mais la demande de la Maison Blanche visant à obtenir davantage d’argent en cas de catastrophe pourrait échouer en raison de l’opposition croissante des Républicains à l’aide militaire américaine à l’Ukraine. La Maison Blanche a lié l’argent du désastre à une demande de plus de 20 milliards de dollars pour soutenir Kiev dans sa contre-offensive contre les luttes d’occupation russe.

Rubio et l’autre sénateur de Floride, le sénateur républicain Rick Scott, ont appelé le Congrès à examiner séparément le financement des catastrophes et l’aide à l’Ukraine. Scott a déclaré qu’il présenterait un projet de loi visant à renforcer le fonds de catastrophe de la FEMA avec 12,5 milliards de dollars et qu’il ferait pression pour un vote immédiat au retour des vacances d’été du Congrès.

Scott a accusé l’administration Biden de « jouer à des jeux » en liant le financement de la FEMA à l’aide à l’Ukraine. Rubio a déclaré à Fox News : « Peu importe ce que l’on pense du financement de l’Ukraine, ces deux choses ne devraient jamais être l’une pour l’autre. »

Lorsque Biden s’est rendu à Maui plus tôt ce mois-ci, le président a promis d’aider « aussi longtemps qu’il le faudra » pour reconstruire après les incendies de forêt les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Les incendies de Maui ont détruit la ville de Lahaina et tué au moins 115 personnes. L’enfer a laissé dans son sillage entre 4 et 6 milliards de dollars de dommages aux seuls actifs physiques, selon une estimation de Moody’s.

Criswell a déclaré mercredi aux journalistes qu’il faudrait plusieurs jours pour obtenir une première évaluation de l’ampleur des dégâts causés par Idalia. L’administrateur de la FEMA a rencontré jeudi le gouverneur Ron DeSantis en Floride pour avoir une idée des dégâts et faire rapport au président. Biden devrait se rendre en Floride samedi.

Idalia a touché terre mercredi matin sur la côte de Big Bend, en Floride, sous la forme d’une tempête catastrophique de catégorie 3, inondant les villes côtières de l’ouest de l’État. La tempête s’est affaiblie à mesure qu’elle se déplaçait vers l’intérieur des terres, mais elle a quand même inondé la Géorgie et la Caroline du Sud.

Biden a attribué la fréquence des récentes catastrophes naturelles au changement climatique. « Je pense que personne ne peut plus nier l’impact de la crise climatique », a déclaré le président lors d’un discours à la Maison Blanche mercredi.

« Il suffit de regarder autour de vous : des inondations historiques, des sécheresses plus intenses, une chaleur extrême, des incendies de forêt importants ont causé des dégâts importants comme nous n’en avons jamais vu auparavant », a déclaré Biden.

On a demandé mercredi au président s’il pouvait assurer au peuple américain que le gouvernement fédéral disposait de suffisamment de fonds en cas de catastrophe pour traverser la saison des ouragans : « Si je ne peux pas le faire, je vais expliquer pourquoi », a répondu Biden, menaçant de pointer du doigt les Républicains au Congrès.

« Comment pouvons-nous ne pas répondre à ces besoins », a demandé rhétoriquement Biden. « Je suis convaincu que même si certains de nos amis sur la Colline parlent beaucoup du coût, nous devons le faire – nous sommes aux États-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré.