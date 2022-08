La FEMA déclare une nouvelle stratégie pour engager les tribus amérindiennes

L’Agence fédérale de gestion des urgences a élaboré une nouvelle stratégie pour mieux dialoguer avec des centaines de tribus amérindiennes face aux catastrophes liées au changement climatique, a annoncé l’agence jeudi.

La FEMA inclura les 574 nations tribales reconnues au niveau fédéral dans les discussions sur les éventuels dangers futurs du changement climatique, et a alloué 50 millions de dollars de subventions aux tribus cherchant des moyens d’alléger les charges liées aux conditions météorologiques extrêmes. Les gouvernements tribaux se verront offrir plus de formation sur la façon de naviguer dans les demandes de fonds FEMA. Le nouveau plan demande aux agents de liaison tribaux de présenter un rapport annuel aux dirigeants de la FEMA sur la préparation des tribus.

“Nous constatons que des communautés à travers le pays sont confrontées à des menaces accrues en raison du changement climatique”, a déclaré l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, lors d’une conférence téléphonique avec les médias. “Ce que nous voulons faire dans cette stratégie, c’est nous assurer que nous pouvons atteindre les nations tribales et les aider à comprendre quelles seront les futures menaces potentielles.”

Ces dernières années, les communautés tribales et autochtones ont été confrontées à des bouleversements liés à l’évolution du niveau de la mer ainsi qu’à une augmentation des inondations et des incendies de forêt. Les citoyens tribaux ont perdu leurs maisons ou vivent dans des maisons qui doivent être déplacées à cause de l’érosion côtière. Certains ne peuvent pas préserver les traditions culturelles telles que la chasse et la pêche en raison de la sécheresse liée au climat.

Les chercheurs affirment que les tribus ont été touchées de manière disproportionnée par les catastrophes naturelles et que le gouvernement fédéral n’a pas entièrement financé ses obligations envers elles. Ce n’est qu’en 2013, en vertu de la Sandy Recovery Improvement Act, que les tribus reconnues par le gouvernement fédéral ont obtenu la possibilité de demander directement des déclarations d’urgence et de catastrophe. Avant, ils devaient demander un financement en cas de catastrophe par l’intermédiaire des États.

La nouvelle stratégie met l’accent sur le fait de s’assurer que les tribus connaissent chaque programme de subventions de la FEMA et comment en faire la demande. L’espoir est que cela leur donnera une chance équitable d’obtenir un financement. L’agence espère trouver des moyens de contourner les obstacles tels que le partage des coûts de la FEMA ou la part du financement des catastrophes ou des projets que le gouvernement fédéral couvrira. Dans certains cas, les tribus ne peuvent tout simplement pas se permettre de payer leur part.

“Dans les domaines où nous ne pouvons pas, ce que nous voulons faire, c’est pouvoir travailler avec les tribus pour les aider à trouver d’autres sources de financement pour les aider à assembler les différents flux de financement qui pourraient exister”, a déclaré Criswell.

Un autre changement dans le cadre de la nouvelle stratégie est que davantage de membres du personnel de la FEMA rencontrent des tribus sur leurs terres, une demande que l’agence a reçue de plusieurs tribus. Cela comprendra tout, de l’assistance technique en personne dans les petites communautés rurales à la participation à de grands événements tribaux nationaux ou régionaux.

Bill Auberle, co-fondateur de l’Institute for Tribal Environmental Professionals de la Northern Arizona University, a déclaré que cet accent mis sur les interactions régulières sur les terres tribales est un immense développement. Des discussions plus intimes telles que des ateliers, des tables rondes et des webinaires sont “extrêmement importantes pour les tribus”.

“C’est une chose d’envoyer un avis et de dire” Nous aimerions votre réponse “”, a déclaré Auberle. « Certaines de ces tribus sont petites mais ont des besoins très sérieux. La FEMA peut certainement apprécier cela.

En plus de mettre plus de fonds à la disposition des tribus, la FEMA pourrait également aider en fournissant des choses comme un soutien technique alors que les tribus se préparent et s’adaptent au changement climatique, a déclaré Auberle.

L’effort pour s’assurer que toutes les tribus comprennent parfaitement comment accéder à l’assistance de la FEMA ou à d’autres subventions connexes se fera avec des webinaires, des consultations tribales ou des réunions régulières avec le personnel régional de la FEMA.

Les travailleurs de l’agence seront également formés et apprendront un aperçu historique et juridique de la souveraineté tribale et des sensibilités culturelles.

Terry Tang, l’Associated Press