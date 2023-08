La FEMA avertit les survivants de la catastrophe du comté de Cook de se méfier de la fraude – Shaw Local

Les activités frauduleuses augmentent généralement après les catastrophes. Les escrocs peuvent essayer de vous soutirer de l’argent ou vous demander des informations personnelles pour essayer de voler votre identité. Si votre maison ou vos biens personnels ont été endommagés lors de récentes tempêtes et inondations, soyez prudent lorsque vous divulguez vos informations personnelles.

La FEMA, la Small Business Administration (SBA) des États-Unis et d’autres travailleurs fédéraux et étatiques en cas de catastrophe ne demanderont jamais d’argent et n’exigeront jamais de paiement sous quelque forme que ce soit.

Applications

Si un inspecteur FEMA vient chez vous et que vous n’avez pas soumis de demande FEMA, vos informations peuvent avoir été utilisées à votre insu pour créer une demande FEMA. Si cela se produit, informez l’inspecteur que vous n’avez pas demandé l’assistance de la FEMA, afin qu’il puisse soumettre une demande pour arrêter le traitement ultérieur de la demande.

Si vous n’avez pas demandé d’assistance mais que vous recevez une lettre de la FEMA, appelez la ligne d’assistance FEMA au 800-621-3362. Si vous utilisez un service de relais vidéo, un service téléphonique sous-titré ou autres, donnez à FEMA votre numéro pour ce service. La ligne d’assistance soumettra une demande d’arrêt de tout traitement ultérieur de cette demande.

Escroqueries liées à une catastrophe

Demandez toujours à voir une pièce d’identité. Le personnel de la FEMA a toujours un badge d’identification officiel.

Faites attention aux appels téléphoniques inattendus ou aux visites à votre domicile de personnes prétendant être des inspecteurs du logement de la FEMA ou de personnes affirmant travailler pour la FEMA. Les inspecteurs FEMA auront déjà votre numéro de demande FEMA. En cas de doute, contactez la ligne d’assistance FEMA pour vérifier qu’un appel ou une visite FEMA est légitime.

Ne donnez pas vos informations bancaires à une personne prétendant être un inspecteur du logement FEMA. Les inspecteurs de la FEMA ne collectent ni ne demandent de confirmer vos informations financières personnelles.

Passer à l’action

Si vous pensez être victime d’une escroquerie, signalez-le immédiatement à votre police locale ou au service du shérif.

Si vous avez connaissance de fraudes ou d’escroqueries impliquant les opérations de secours en cas de catastrophe de FEMA, vous pouvez le signaler à FEMA :

Courriel : [email protected]

Téléphone : 866-223-0814

Courrier : 400 C Street SW, Suite &SW-1009, Mail Stop 3005, Washington, DC 20472.

Pour signaler et obtenir de l’aide pour récupérer d’un vol d’identité, visitez IdentityTheft.gov. Pour encore plus d’informations sur l’opération de récupération après sinistre dans l’Illinois, visitez fema.gov/disaster/4728.