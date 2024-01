La Fédération turque de triathlon envisage ses débuts à Paris 2024 avant LA28

Le président de la Fédération turque de triathlon, Bayram Yalçınkaya, a fixé des objectifs ambitieux pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, marquant un début historique pour la Turquie dans l’épreuve de triathlon.

Cependant, l’objectif ultime est d’avoir un impact durable aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

S’adressant à l’Agence Anadolu (AA), Yalçınkaya a exprimé sa confiance dans l’obtention d’un quota pour Paris 2024, soulignant en particulier Sinem Xisca Tous Servera dans la catégorie féminine et Uğurcan Özer.

“Sauf circonstances imprévues, nous entrerons dans l’histoire à Paris 2024”, a-t-il déclaré, soulignant que le succès ne sera pas mesuré uniquement par la participation mais aussi par le degré de réussite, ouvrant la voie à un impact plus significatif à Los Angeles.

S’inspirant des légendes sportives, Yalçınkaya a partagé les enseignements de son expérience directe en observant Michael Phelps, soulignant l’importance d’un dévouement incessant et d’une planification stratégique.

“La continuité et un travail correctement planifié sont essentiels”, a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’une planification à long terme dans la poursuite de l’excellence.

Yalçınkaya a reconnu le rôle de la dynamique familiale, des athlètes et des entraîneurs-clubs, soulignant leur interdépendance cruciale dans l’éducation des athlètes de haut niveau.

Il a ensuite souligné le rôle essentiel des familles dans le développement des athlètes, reconnaissant les défis liés à l’équilibre entre protection et liberté.

Par exemple, il a contrasté les approches culturelles, illustrant l’importance d’inculquer aux jeunes athlètes la responsabilité de leur bien-être.

Dans la perspective du calendrier 2024, Yalçınkaya a souligné la valeur de marque des événements de triathlon à Gallipoli et à Istanbul, prévoyant leur croissance continue.

Il est prévu d’organiser ensemble les championnats d’Asie et d’Europe à Istanbul en 2025, en mettant l’accent sur la nécessité de faire d’Istanbul et de Gallipoli des pôles internationaux majeurs de triathlon.

Tout en reconnaissant la nécessité de faire preuve de patience dans le développement du triathlon en tant que sport, Yalçınkaya a souligné la croissance rapide de la communauté et ses efforts de collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour créer de nouvelles installations et bâtiments de la fédération.

L’objectif est de renforcer les capacités technologiques et d’impliquer davantage d’athlètes dans le projet olympique, notamment en apportant l’expertise espagnole à la Turquie.

En réfléchissant aux défis rencontrés en 2023, Yalçınkaya a souligné la résilience de la communauté du triathlon et son succès dans l’organisation d’événements majeurs.

Il a démystifié l’idée fausse selon laquelle le triathlon était un sport lourd, en soulignant leur engagement à fournir un entraînement divertissant et accessible aux enfants et en considérant le triathlon comme une discipline fondamentale pour les jeunes athlètes.