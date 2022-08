La fédération sportive met en garde un responsable norvégien après des revendications anti-russes

La Fédération internationale de handball a réprimandé le Norvégien Kare Geir Lio, ont déclaré des responsables russes

Le président de la Fédération norvégienne de handball, Kare Geir Lio, a été averti par l’instance dirigeante mondiale de son sport, l’IHF, après avoir adressé des demandes anti-russes à l’organisation, ont déclaré des responsables russes.

Le service de presse de la Fédération russe de handball a annoncé lundi que la commission d’éthique de la Fédération internationale de handball (IHF) avait mis en garde Lio sur son comportement.

L’IHF a interdit les équipes russes et biélorusses de ses compétitions en raison du conflit en Ukraine, bien que Lio ait voulu que la Russie soit expulsée de l’IHF et de la Fédération européenne de handball, et des contrats ont été rompus avec des sponsors russes et biélorusses, a rapporté TASS.

« Le code d’éthique doit garantir que tous les membres de l’IHF observent et soutiennent une conduite éthique dans notre sport. Cependant, le président de la Fédération norvégienne de handball a violé cette règle. la Fédération russe de handball a cité une lettre de l’IHF.

Le chef de la Fédération russe de handball, Sergey Shishkarev, a déclaré qu’il était reconnaissant à l’IHF après qu’elle ait été appelée à agir.

“Je suis reconnaissant à la Fédération Internationale de Handball pour son objectivité et pour le fait qu’elle a considéré notre appel du point de vue du bon sens”, Shishkarev a déclaré à Match TV.

“C’est une petite, sinon une victoire, du moins un triomphe de l’idée que le sport devrait être en dehors de la politique.

« J’espère qu’il n’y aura plus de telles déclarations qui nous seront adressées. Il faut décider des choses dans l’arène sportive, et non dans des batailles verbales. Les sentiments russophobes doivent être arrêtés.

L’IHF a imposé une interdiction à la Russie et à la Biélorussie en mars suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) fin février selon laquelle les athlètes des deux pays ne devraient pas être autorisés à participer à des événements mondiaux.

Cette décision signifiait, entre autres, que la Russie était exclue des Championnats du monde juniors et juniors féminins de l’IHF 2022 en Slovénie et du Championnat du monde de beach handball masculin de l’IHF 2022 en Grèce.

Les responsables norvégiens ont été parmi les campagnes les plus ardentes pour les interdictions russes dans certains sports, y compris le ski, où ils ont été perçus comme faisant pression sur la Fédération internationale de ski (FIS) pour qu’elle suspende de manière générale les concurrents russes et biélorusses après qu’ils aient été initialement autorisés à concourir en tant que neutres. .