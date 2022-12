La Fédération russe de plongée en pourparlers pour passer à l’Asie

Le président de l’organisation a confirmé le développement aux médias dimanche

La Fédération russe de plongeon (RDF) est en pourparlers avec la Fédération internationale de natation (FINA) pour passer à la Fédération asiatique de natation (AASF) de la Ligue européenne de natation (LEN).

Le développement a été confirmé dimanche à TASS par le président du RDF, Stanislav Druzhinin.

« Nous sommes en dialogue avec la FINA, contrairement à la fédération européenne. On a un dialogue très difficile avec lui, il est plus probable qu’il n’existe pas du tout. Druzhinin a expliqué.

« Nous n’avons pas participé à des compétitions internationales cette année, mais nous travaillons et discutons avec la FINA. Nous avons dit à maintes reprises [FINA president] M. Husain Al Musallam que nous aimerions passer à la fédération asiatique et quitter la fédération européenne, pour participer au championnat asiatique et aux compétitions asiatiques.

Lire la suite La Russie discutera d’un transfert potentiel dans le football asiatique – officiel

”La FINA réfléchit [about it]nous sommes en dialogue avec eux, et je pense que la fédération internationale prendra bientôt une décision », Druzhinin a ajouté.

Les commentaires de Druzhinin interviennent après que le président de la Fédération russe de natation (RSF), Vladimir Salnikov, qui est également membre du bureau de la FINA, a déclaré à TASS que la RDF pourrait passer à la fédération asiatique à l’avenir.

Les équipes et les athlètes russes ont été bannis de la plupart des sports après que le Comité international olympique (CIO) a recommandé de prendre de telles mesures le 28 février après le lancement de l’opération militaire en Ukraine.

La FINA a suivi les conseils du 23 mars et a également dépouillé Kazan des Championnats du monde de natation (25 mètres), qui se dérouleront désormais du 13 au 18 décembre à Melbourne.

Le changement potentiel de la Fédération russe de plongeon intervient au milieu des spéculations selon lesquelles l’Union russe de football (RFU) quittera également l’UEFA et se dirigera vers la Confédération asiatique de football (AFC). Le président de la RFU, Aleksandr Dyukov, a informé les médias russes de la nouvelle il y a une semaine.

Lire la suite Les patrons de la natation prennent des mesures contre la Russie

« Nous examinerons cette question au comité exécutif. Je ne suis pas sûr qu’une décision sera prise, mais la situation nécessite une discussion. Dyukov a déclaré, cité par TASS.

“L’UEFA nous considère comme un membre de la famille européenne, nous mettons en œuvre tous les programmes, ils participent au financement des projets, dans notre cas ce serait moche de négocier par-dessus leur tête.”

“J’ai dit que c’était important pour nous de tenir des matches officiels, on a eu deux ans de coronavirus, et maintenant une suspension”, Dyukov a ajouté.