La fédération néerlandaise autorise les hommes et les femmes à jouer ensemble dans des équipes amateurs

Les hommes et les femmes peuvent jouer ensemble dans le football amateur néerlandais. Agence BSR / Getty Images

L’Association néerlandaise de football (KNVB) a annoncé un changement de règle novateur qui permettra aux hommes et aux femmes de jouer côte à côte dans des équipes de football amateur à partir de la saison prochaine.

Le KNVB a changé ses règles sur la participation amateur à la suite d’un projet pilote réalisé dans le neuvième rang du côté du VV Foarut.

La KNVB a salué cela comme un « moment historique pour le football amateur dans le monde ».

« Nous voulons que les filles et les femmes trouvent une place appropriée dans le paysage du football en fonction de leurs qualités et de leurs propres ambitions », a déclaré le directeur du football amateur de la KNVB, Jan Dirk van der Zee. « Le football mixte a jusqu’à présent été possible dans toute la jeunesse des Pays-Bas. »

Auparavant, lorsque les femmes atteignaient l’âge de 18 ans, elles n’étaient pas en mesure de continuer à jouer aux côtés de leurs coéquipiers masculins. Cependant, cette règle a été modifiée depuis, avec Ellen Fokkema de VV Foarut l’une des critiques les plus virulentes de la législation précédente.

Lorsque Fokkema a eu 18 ans et a constaté qu’elle était incapable de continuer à jouer pour son équipe, elle a envoyé plusieurs lettres au KNVB leur demandant de réviser ses règlements.

À la suite de sa pétition, la KNVB a testé le programme en août 2020, mais en raison du COVID-19, le football amateur a été en grande partie annulé aux Pays-Bas, de sorte que le KNVB a demandé l’avis d’un expert et étudié les images avant l’annonce de mercredi.

« Sur la base des informations actuelles et des résultats de recherche récents, nous ne voyons plus aucune raison de s’en tenir à cela [previous rule] et optez pour l’égalité et la diversité », a ajouté Van der Zee.