La Fédération internationale de football d’entreprise entre en Inde et signe un accord avec Corpsport Arena

Bonne nouvelle pour les fans de football qui travaillent dans le secteur des entreprises, comme la FIFCO ou la Fédération internationale de football d’entreprise, l’instance dirigeante mondiale du football d’entreprise a confirmé Corpsport Arena, une start-up sportive basée à Gurugram comme partenaire exclusif. en Inde. Cette association promet d’élever la structure du football d’entreprise dans le pays et d’aider à débloquer les talents cachés du football dans Corporate India.

Albert ZBILY, président fondateur de la FIFCO, commentant le partenariat, a déclaré: «Pendant la journée, nous travaillons dans nos métiers et nos emplois, mais de temps en temps, nous vivons nos rêves et jouons au jeu que nous aimons sous les couleurs que nous adoptons. Je suis ravi d’avoir Corpsport Arena comme partenaire exclusif en Inde pour faire avancer notre mouvement mondial. »

Commentant cet énorme développement, Gaurav Saharan, fondateur et PDG de Corpsport Arena, a déclaré: «Notre effort constant est de« sportifier »l’ensemble du paysage de Corporate India en fournissant une plate-forme indispensable pour les sports de compétition entre organisations à travers un large éventail d’industries.

«Notre association avec la FIFCO en tant que partenaire exclusif en Inde catapulterait certainement le football en Inde corporative et ouvrirait la voie à la meilleure équipe parmi les entreprises pour représenter l’Inde à la prochaine World Corporate Champions Cup qui se tiendra à Dubaï en octobre 2021 et beaucoup plus de tournois à venir. »

Avec Corpsport Arena, les entreprises organiseraient leur propre fête sportive annuelle pour découvrir les plus musclées et les plus intelligentes du monde des affaires.

