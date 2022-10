La Fédération indienne des sports fantastiques embarque Spice Fantasy en tant que membre start-up

La Fédération indienne des sports fantastiques (FIFS) a intégré Spice Fantasy, une plateforme de sports fantastiques en plein essor, en tant que membre dans la catégorie Start-up.

Spice Fantasy, par GiaTech Solutions Pvt. Ltd, propose du cricket fantastique, du football, du kabaddi et d’autres sports. L’industrie indienne des sports fantastiques croît à un taux de croissance annuel composé de 32 % et d’ici la fin de 2024, on peut s’attendre à ce qu’elle atteigne 3,7 milliards de dollars. L’Inde est devenue le plus grand marché de sports fantastiques au monde avec une base d’utilisateurs de plus de 15 crores.

A LIRE AUSSI : Ligue des champions : le FC Barcelone et l’Atletico Madrid joueront des matchs vitaux en phase de groupes

Les principes directeurs de Spice Fantasy sont la bonne foi, l’utilisation équitable et la confidentialité. GiaTech Solutions Pvt. Limited est une filiale de Mobileoid2 Technologies, qui compte des clients comme Ericsson, Microsoft, Nokia, Etisalat, PWC et IIT Delhi. Fort de leur expertise technologique, GiaTech Solutions a fait appel à des fournisseurs de solutions de paiement pour des échanges plus sécurisés.

Gourav Srivastava, fondateur et directeur, GiaTech Solutions Pvt. Ltd. a déclaré : « Les sports fantastiques ont connu une croissance exponentielle ces dernières années et nous sommes ravis d’entrer sur un marché qui contribue au développement de l’écosystème sportif du pays. Nous sommes impatients d’aller de l’avant avec le soutien de la FIFS.

“Je souhaite la bienvenue à Spice Fantasy dans la famille FIFS et j’attends avec impatience leur succès lors de la prochaine saison sportive. Chez FIFS, nous nous concentrons sur les principes d’autorégulation et travaillons avec les opérateurs de l’industrie pour faciliter un développement robuste et une contribution significative à la croissance économique de l’Inde », a déclaré Joy Bhattacharjya, directrice générale du FIFS.

En tant que membre, Spice Fantasy adhérera à la charte FIFS qui définit les pratiques d’autorégulation pour la gestion d’une plateforme de sports fantastiques. La Fédération indienne des sports fantastiques (FIFS) a récemment révisé et renforcé sa charte afin de promouvoir l’innovation avec une croissance responsable pour l’industrie des sports fantastiques.

La nouvelle charte met l’accent sur le rôle de la Fantasy Sports Regulatory Authority (FSRA), un organisme d’autorégulation indépendant engagé à promouvoir les meilleures pratiques normalisées dans les sports fantastiques. La FSRA comprend trois anciens juges éminents. Justice (Retd.) Mukul Mudgal, ancien juge en chef, Hon’ble Punjab and Haryana High Court and Justice (Retd.) GS Sistani, ancien juge, Hon’ble Delhi High Court en tant que membres du panel de Fantasy Sports Regulatory Authority (FSRA). Eminent juriste, Justice (Retd.) AK Sikri, ancien Juge, Honorable Cour Suprême de l’Inde est le Président de la FSRA.

Afin de s’autoréguler efficacement, la FIFS a établi un format détaillé pour les concours payants par tous les FSP membres approuvés, qui doit refléter la prédominance des compétences parmi les utilisateurs. Ces concours doivent également respecter les lois applicables du pays, y compris être disponibles uniquement pour les utilisateurs de plus de 18 ans.

A LIRE AUSSI : Pro Kabaddi League : Calendrier complet de la très convoitée compétition Kabaddi

Selon le format, les concours doivent être basés uniquement sur des matchs, des joueurs et des équipes du monde réel, qui sont officiellement sanctionnés par des organismes internationaux ou nationaux, aucun changement ne doit être autorisé après le début des matchs, les sélections d’équipe doivent être manuelles et les plates-formes ne peuvent pas participer contre les utilisateurs.

La FIFS a été créée en 2017 et fonctionne comme le premier et le seul organisme industriel d’autorégulation dédié aux sports fantastiques en Inde, créé pour protéger les intérêts des consommateurs et créer des meilleures pratiques standardisées dans l’industrie FS.

Le FIFS vise à créer un écosystème florissant pour les utilisateurs et les opérateurs de FS en créant des lignes directrices pour un ensemble commun de pratiques, en établissant des normes de fonctionnement et en créant un cadre réglementaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs de FS. FIFS travaille avec les principales parties prenantes de l’industrie et assure la liaison avec les décideurs politiques pour créer une structure de gouvernance solide pour soutenir la croissance soutenue de l’industrie.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici