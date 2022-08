La Fédération indienne de lutte mécontente des lutteuses qui ne remportent que deux médailles d’or au CWG 2022

La Wrestling Federation of India (WFI) a déçu le spectacle des lutteuses aux Jeux du Commonwealth 2022 malgré deux médailles d’or.

L’Inde a connu une excellente sortie dans les épreuves de lutte au CWG 2022 avec ses 12 athlètes remportant des médailles dans leurs catégories respectives. Mais, WFI n’a pas été impressionné car ils s’attendaient à plus de médailles d’or de la part des lutteuses.

«Ce n’était pas un grand spectacle de nos lutteuses. Si vous ne gagnez pas un peloton aussi faible, qu’est-ce que cela reflète sur votre performance. a déclaré un responsable de WFI

Alors que le pays fêtait le coup franc des athlètes indiens, le

La fédération a estimé qu’elle avait envoyé l’un des contingents les plus forts pour l’événement et s’attendait donc à plus de médailles d’or. Alors que quatre athlètes masculins sur six ont remporté des médailles d’or, les femmes n’en ont remporté que deux, malgré leur classement avec des concurrents faibles.

“La fédération nationale n’est pas contente que quatre lutteuses indiennes n’aient pas pu profiter d’un peloton faible”, a-t-il déclaré.

L’officiel a déclaré qu’il examinerait les performances des joueurs et examinerait ce qui n’allait pas dans le tournoi.

«Nous allons nous asseoir avec les lutteurs et revoir la performance. Anshu ne pouvait même pas lancer une attaque appropriée contre un adversaire beaucoup plus âgé. Les lutteurs doivent y penser. L’Inde est certainement une puissance dans le CWG, mais je ne pense pas que cela se reflète correctement dans nos résultats », a ajouté le responsable.

Chez les femmes, Vinesh Phogat et Sakshi Malik ont ​​remporté l’or tandis qu’Anshu Malik, qui était également un favori pour la médaille d’or, est revenue avec l’argent dans la catégorie des 57 kg.

Pooja Gehlot (50kg), Divya Kakran (68kg) et Pooja Sihag (76kg) se sont contentées du bronze malgré un peloton mince et faible.

Cependant, les athlètes masculins ont présenté des performances incroyables puisque Ravi Kumar Dahiya (57 kg), Naveen Kumar (74 kg), Deepak Punia (86 kg) et Bajrang Punia (65 kg), ont chacun remporté une médaille d’or.

Les débutants Deepak Nehra et Mohit sont également montés sur le podium avec une médaille de bronze pour l’Inde dans leurs catégories respectives.

Dans l’ensemble, le contingent de lutteur indien est devenu le plus titré du CWG 2022, chacun remportant une médaille, mais la route à suivre est délicate pour tous car des défis bien plus importants les attendent – les Asiads et les championnats du monde. Les lutteurs devront à nouveau montrer leurs compétences dans ces tournois.

