La Fédération indienne de football s’excuse auprès du Gokulam Kerala FC pour sa sortie en raison de l’interdiction de la FIFA

La Fédération indienne de football (AIFF) a présenté ses excuses au Gokulam Kerala FC pour son départ du championnat des clubs féminins de la Confédération asiatique de football (AFC) en raison de la suspension de la FIFA.

Alors que, d’une part, l’AIFF a exprimé sa joie face à la décision de la FIFA de lever l’interdiction du football indien, d’autre part, elle devait s’excuser auprès des talentueuses filles du Gokulam Kerala FC qui s’étaient entraînées dur pour l’événement AFC.

Le compte Twitter officiel de l’équipe indienne de football a publié une déclaration officielle d’excuses, qui disait,

“🚨 Déclaration AIFF 🚨

#IndianFootball est de nouveau sur la bonne voie après que la FIFA a levé sa suspension sur l’AIFF le 26 août. Bien que nous soyons satisfaits de la tournure des événements, nous sommes également extrêmement désolés pour la sortie de @GokulamKeralaFC du championnat des clubs féminins de l’AFC en raison de la suspension.

Nous demandons aux joueurs, au staff et à la direction du club de rester forts, et nous sommes sûrs qu’ils rebondiront une fois de plus.#IndianFootball

— Équipe indienne de football (@IndianFootball) 27 août 2022