La Fédération indienne de football fait face à une éventuelle interdiction de la FIFA après que la FSDL a déposé une affaire en SC

La Fédération indienne de football (AIFF) envisage une éventuelle interdiction de la FIFA après que Football Sports Development Limited (FSDL), qui gère la Super League indienne, a déposé une plainte devant la Cour suprême, demandant de modifier certaines clauses du projet de constitution soumis par le Comité. des administrateurs (CoA).

Des sources proches du développement ont déclaré que la FSDL n’était pas satisfaite de la manière dont le CoA nommé par le SC a rédigé la constitution et inclus la clause de mise en œuvre des principes de promotion et de relégation dans l’ISL.

C’est la raison pour laquelle FSDL a déposé une requête auprès de la Cour suprême et demande l’autorisation d’intervenir dans l’affaire, ont indiqué les sources.

Dans sa demande auprès du tribunal d’Apex, la FSDL a déclaré : “Le demandeur, étant un acteur important du football indien, a dûment soumis à la Fédération indienne de football (“AIFF”), ses commentaires et ses objections à la proposition de constitution de l’AIFF.

Comme expliqué en détail ci-après, c’est l’humble argument du Requérant que le Comité des Administrateurs (“CoA”) n’a pas pris en considération et a même rejeté certaines suggestions et objections matérielles à la Constitution de l’AIFF faites par le Requérant ici. .

“Le demandeur est contraint de s’adresser à cette honorable cour car certains droits et droits exclusifs accordés en faveur du demandeur en vertu d’un accord à long terme, c’est-à-dire l’accord-cadre sur les droits en date du 09.12.2010 (“MRA”) signé dans l’année 2010 par l’AIFF sont totalement ignorées et violées en vertu de certaines dispositions contenues dans le projet de Constitution de l’AIFF. De plus, lesdites dispositions vont également à l’encontre du développement et de la promotion du football en Inde.

Une délégation de la FIFA et de la Confédération asiatique de football (AFC) a fixé au Comité des administrateurs (CoA) la date limite du 31 juillet pour amender les statuts de la Constitution et conclure les élections d’ici le 15 septembre 2022.

Au cas où l’affaire se prolongerait et se prolongerait au-delà du délai fixé par la délégation de la FIFA-AFC, l’instance dirigeante mondiale du sport pourrait interdire l’AIFF, a indiqué la source.

Dans l’article 1.50 du projet de constitution (l’IANS a une copie du projet de constitution), il est dit que «ligue de première division la plus senior» désigne la compétition de ligue détenue, exploitée, reconnue et gérée directement par l’AIFF, qui met en œuvre les principes de promotion et relégation, et répond à toutes les exigences prescrites par l’AFC pour pouvoir obtenir une place directe dans la Ligue des champions d’Asie.

Si le projet de constitution est accepté et entre en vigueur, les clubs de la Super League indienne, qui ne mettent pas en œuvre la promotion et la relégation, ne pourront pas jouer en Ligue des champions asiatique.

Le projet de Constitution dit : « À condition que les fonctions/rôles ci-dessus ne puissent être délégués ou attribués à aucune autre entité ou organisation.

Il est clairement mentionné à l’article 63 du Projet de Statuts que l’AIFF est titulaire originaire de tous les droits issus des Concours, sans aucune restriction de contenu, de temps, de lieu et de droit, et conserve ces droits en toutes circonstances.

“Ces droits comprennent, entre autres, tous les types de droits commerciaux, les droits financiers, les droits d’enregistrement audiovisuel et radio, les droits de reproduction et de diffusion, les droits multimédias, les droits de commercialisation et de promotion et les droits incorporels.”

“L’AIFF a le droit, la discrétion et l’autorité inaliénables sur toutes les décisions relatives à la création, la gestion, la direction, le contrôle, la réglementation, la promotion, le développement et le parrainage de toute ligue ou compétition. Sans préjudice de ce qui précède, l’AIFF a le droit inaliénable et discrétionnaire de prendre toutes les décisions de toute nature concernant tout aspect de toute compétition. »

Le projet de constitution de l’AIFF a été soumis à la Cour suprême pour approbation, vendredi 15 juillet.

Le CoA, qui avait été nommé par le tribunal suprême le 18 mai 2022, comprend le juge (à la retraite) Anil R Dave, l’ancien commissaire aux élections en chef de l’Inde, le Dr SY Quraishi et l’ancien capitaine indien Bhaskar Ganguly.

La cour suprême a ordonné à la CoA d’aider la cour à faciliter l’adoption de la constitution et à préparer les listes électorales dans le but d’organiser les élections de l’AIFF au plus tôt.

