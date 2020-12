La Fédération indienne de boxe (BFI) a décidé jeudi de prolonger le mandat de ses membres pour une deuxième fois de trois mois et a décidé de tenir des élections d’ici février après que le processus ait dû être suspendu cette année en raison de la Covid-19 pandémie.

La résolution a été adoptée lors de l’assemblée générale émergente de BFI, présidée par le président sortant Ajay Singh par vidéoconférence.

Les élections du BFI, qui devaient initialement se tenir en septembre, ont été reportées à décembre en raison de la pandémie avant d’être suspendues.

«Il est par la présente résolu de prolonger le mandat des membres du Bureau et des membres du CE existants de trois mois ou jusqu’à la tenue des élections, selon la première éventualité, et de tenir l’AGA et les élections en février 2021 …», indique la résolution adoptée lors de la réunion. .

«… si une réunion physique n’est pas possible, la réunion et l’élection peuvent avoir lieu par vidéoconférence.

«Il est également résolu que la date de l’élection, le processus d’élection et d’autres modalités seront finalisés après consultation avec le directeur du scrutin savant. Le directeur de l’administration signera un affidavit approprié et informera la Haute Cour suprême de Delhi », a-t-il ajouté.

Des représentants de tous les États / UT et des unités affiliées à BFI ont assisté à la réunion, qui comprenait également le secrétaire de la fédération Jay Kowli, et des hauts fonctionnaires tels que Hemanta Kumar Kalita, Rajesh Bhandari, Anil Kumar Bohidar et Narendra Kumar Nirwan.

Il y avait aussi le challenger de Singh pour le poste de président du BFI, Ashish Shelar de l’unité du Maharashtra. Shelar est un leader du BJP de premier plan dans l’État et un ancien président de l’Association de cricket de Mumbai.

La question des élections du BFI a atteint la Haute Cour de Delhi plus tôt ce mois-ci après que l’unité de l’Uttar Pradesh ait déposé une pétition contestant l’EGM. Le tribunal a refusé d’accorder un sursis à la réunion mais a demandé à la fédération de soumettre ses plans de tenue d’élections d’ici le 15 janvier.

L’organisme devra organiser des élections pour obtenir l’affiliation du ministère des Sports.