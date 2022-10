La Fédération indienne de boxe nomme le grand irlandais Bernard Dunne au poste de directeur de la haute performance

La Fédération indienne de boxe (BFI) a nommé la légende de la boxe irlandaise Bernard Dunne, qui a produit des champions olympiques et mondiaux, au poste de directeur de la haute performance pour la boxe indienne.

Un nom renommé dans le monde de la boxe, Dunne rejoindra l’équipe indienne après un passage réussi de cinq ans avec l’Irish Athletic Boxing Association, au même poste.

Parlant de la nomination de Dunne, le président de la Fédération indienne de boxe, Ajay Singh, a déclaré: «Nous sommes ravis d’annoncer Bernard Dunne au poste de directeur de la haute performance de l’équipe indienne. Il était un boxeur légendaire et a également fait exceptionnellement bien tout en travaillant avec l’équipe d’Irlande. En tant que fédération, nous nous concentrons sur tout ce qui est nécessaire pour que nos boxeurs apportent la gloire au pays. Il s’agit d’un élan majeur vers notre objectif de remporter des médailles aux Jeux olympiques de Paris. Avec la quantité d’expérience et de succès qu’il a à son actif, il est le candidat idéal pour ce rôle. Je suis sûr que Dunne guidera nos boxeurs vers le prochain niveau de performance. Nous lui souhaitons la bienvenue et lui souhaitons bonne chance.

Pendant le mandat de Dunne avec l’équipe d’Irlande, Kellie Harrington est devenue championne olympique à Tokyo ainsi que championne du monde en 2018. Il a également guidé Amy Broadhurst et Lisa O’Rourke vers des médailles d’or aux derniers championnats du monde et Aidan Walsh vers une médaille de bronze. aux Jeux olympiques de 2020.

“La boxe indienne est à la hausse et c’est notre effort pour leur donner un avantage pour gagner de plus en plus de médailles sur la scène internationale. Dunne est un grand nom de la boxe et a aidé des boxeurs à remporter des médailles sur de grandes scènes. Sa présence motivera certainement nos boxeurs », a ajouté Hemanta Kumar Kalita, secrétaire général de la Fédération indienne de boxe.

Agé de 42 ans, il reprendra le poste laissé vacant après le départ de Santiago Nieva. Les boxeurs indiens ont produit de brillantes performances au cours des dernières années lors d’événements prestigieux, notamment les championnats du monde, les Jeux du Commonwealth et les Jeux asiatiques. L’arrivée de l’Irlandais est sûrement une étape importante dans le développement de la boxe indienne.

“L’Inde a d’énormes talents de boxeur et ses boxeurs se sont extrêmement bien comportés. Ce sera une belle opportunité pour moi de travailler avec eux et de contribuer à leur succès. Je suis très heureux de rejoindre l’équipe et de porter les standards de la boxe indienne à un nouveau sommet », a déclaré Dunne, qui est également un nom renommé dans la boxe professionnelle, ayant remporté le championnat du monde WBA (2009) et le championnat d’Europe ( 2007).

Dunne a dirigé l’équipe irlandaise de boxe de haute performance de 2017 à 2022 et sous sa direction, ils se sont produits au plus haut niveau, remportant des médailles d’or européennes, mondiales et olympiques. Dunne a déclaré que son objectif était d’effectuer un travail similaire avec le BFI et de faire la fierté du peuple indien grâce à la performance de ses équipes.

Dunne, qui a 13 titres nationaux à son actif, a rejoint le programme d’élite de boxe indienne à Patiala.

