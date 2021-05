La Fédération indienne d’athlétisme se dote d’une machine spéciale de musculation pour les lanceurs de javelot

La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a installé une machine allemande spéciale de renforcement musculaire à l’usage des lanceurs de javelot d’élite du pays, tels que Neeraj Chopa et Shivpal Singh, liés aux Jeux olympiques, au NIS-Patiala. La machine, nommée Kraft Training Gerat ou KTG (allemand pour appareil de musculation), aidera les lanceurs de javelot à développer leur force et leur vitesse. Cela leur permettra également de lancer le long d’une trajectoire idéale avec peu de risques de blessures.

Deux de ces machines, qui ont été assemblées en Chine (mais de technologie allemande), ont été installées vendredi à l’usage de Chopra et Shivpal à moins de deux mois des Jeux olympiques de Tokyo. « L’Inde est devenue le troisième pays au monde après l’Allemagne et la Chine à se doter de machines spéciales pour aider ses lanceurs de javelot à développer leur force et leur vitesse », a déclaré l’AFI dans un communiqué.

« Depuis le début de 2020, l’AFI a déployé des efforts continus pour se procurer l’équipement en Chine, mais le déclenchement de la pandémie (COVID-19) a retardé le processus », a-t-il ajouté. L’AFI a déclaré que ce type de machine est utilisé par Le médaillé d’or allemand des Championnats du monde 2017 Johannes Vetter (record personnel 97,76 m) qui est actuellement en excellente forme avec un lancer monstre de 94,20 m plus tôt ce mois-ci.

« Le traîneau de l’appareil pèse 3,8 kg et peut être chargé jusqu’à 10 k pour un poids maximum de 13,8 k. Le traîneau est lancé pour une vitesse maximale, mesurée entre deux points prédéfinis, et capturé après chaque lancer », a déclaré l’AFI. Le président de l’AFI, Adille Sumariwalla, a déclaré : « Ces machines sont importées avec de grandes difficultés en raison de la pandémie. Nous voulions la technologie et les machines allemandes, mais la société allemande a refusé de nous donner ces machines. « Nous avons ensuite trouvé une société chinoise qui était prête à nous les vendre. Je suis heureux que nos athlètes puissent enfin obtenir le meilleur entraînement avec cela », a-t-il ajouté.

L’entraîneur en chef national Radhakrishnan Nair a déclaré: «Cela permet aux athlètes de développer une force de lancer très spécifique au javelot et pense que les machines profiteront sûrement aux lanceurs de javelot indiens. « Ils vont bientôt commencer à s’entraîner sur ces machines sous la supervision des entraîneurs allemands Uwe Hohn et de l’expert en biomécanique Dr Klaus Bartonietz. » Fait intéressant, le Dr Klaus faisait partie de l’équipe de développement de KTG tandis que Hohn était l’un des premiers athlètes à utiliser cette machine quand il a été introduit pour la première fois dans les années 1980 en Allemagne (ancienne RDA). Le Dr Klaus, a déclaré que le regretté entraîneur de javelot d’élite Karl Hellmann qui a entraîné des grands comme Ruth Fuchs et Petra Felke a eu l’idée initiale. Nous avons ensuite mis nos cerveaux ensemble pour faire une machine comme ça, je faisais partie de l’équipe de développement.

La clé pour une vitesse de lancement élevée est le développement d’une puissance de lancer spécifique au javelot. Soulever des poids ne peut pas faire cela. Les athlètes doivent accélérer les poids, lancer des trucs lourds et vous pouvez le faire sur une telle machine. » Il a cependant déclaré que la machine n’était pas destinée aux jeunes athlètes. « Ce n’est pas une machine magique et cela peut gâcher votre technique. C’est pour formation d’athlètes d’élite uniquement sous la supervision d’un entraîneur approprié, a expliqué le Dr Klaus.

