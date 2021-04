La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a annoncé aujourd’hui son soutien actif à la campagne sans précédent de World Athletics pour recueillir des commentaires et définir la future stratégie de l’athlétisme à travers le monde. La campagne, intitulée « Conversation mondiale pour l’avenir de l’athlétisme », offre la possibilité à tous ceux qui s’intéressent activement au sport de partager leur opinion sur les mesures à prendre par World Athletics et ses 214 fédérations membres, y compris Inde.

Le résultat des commentaires, une fois compilés, sera l’établissement du Plan mondial pour l’athlétisme mondial 2022-30, qui définira la feuille de route pour la croissance et le développement de l’athlétisme au cours de cette période de huit ans. Pour la Fédération indienne d’athlétisme, la campagne de sensibilisation offre une occasion unique de trouver des domaines clés de croissance pour le sport en Inde. Au cours des prochaines semaines, l’organisation organisera un groupe d’initiatives avec les principales parties prenantes conçues pour encourager et faciliter des niveaux de rétroaction sans précédent.

Cela comprend la participation à une enquête mondiale sur l’athlétisme. Qu’il s’agisse d’un athlète, d’un entraîneur, d’un sponsor, d’un bénévole ou d’un fan, la Fédération indienne d’athlétisme souhaite connaître votre point de vue sur l’avenir du sport, avec tous les domaines en discussion. Pour donner votre avis, veuillez cliquer sur ce qui suit lien:

La compilation des commentaires et la sensibilisation continue seront dirigées par le groupe de travail Plan mondial de l’athlétisme mondial, présidé par Willie Banks et soutenu par les 214 fédérations membres. Le Plan mondial sera finalisé à l’été 2021, avant d’exiger l’approbation formelle du Conseil mondial et des fédérations membres du monde d’athlétisme lors du 53e Congrès mondial d’athlétisme plus tard cette année.

Lors du lancement de la campagne de sensibilisation, le président mondial de l’athlétisme, Seb Coe, a déclaré: «Aujourd’hui est une journée monumentale dans l’avenir de l’athlétisme mondial. En tant qu’organe directeur international, nous voulons fonder nos projets futurs sur les expériences et les connaissances de notre vaste communauté d’athlétisme, et il est tout à fait normal que nous donnions à tous ceux qui s’intéressent activement à notre sport la chance de donner leurs opinions et leurs idées. Nous sommes dans une période remarquable de changement dans la société, et une période qui présente des défis mais aussi de nouvelles opportunités pour l’athlétisme. En faisant le point et en écoutant toutes les personnes impliquées dans l’athlétisme à tous les niveaux, nous pouvons nous assurer qu’ensemble, nous sommes prêts à saisir de telles opportunités et à continuer à nous efforcer.

S’exprimant sur la campagne de sensibilisation, la présidente de la Fédération indienne d’athlétisme, Adille Sumariwalla, a déclaré: «La conversation mondiale pour l’avenir de l’athlétisme est un forum pertinent qui a été développé par World Athletics. La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) bénéficiera grandement de ce mécanisme de rétroaction mondial alors que nous visons à promouvoir et à entretenir l’écosystème de l’athlétisme ici en Inde dans notre effort pour le faire passer un cran plus haut. En collaboration avec nos athlètes, entraîneurs et parties prenantes, cette plate-forme fournira toutes les bonnes informations et les meilleures pratiques qui nous aideront à adopter des méthodes contemporaines pour nous assurer que le vaste bassin de talents du pays est exploité au bon moment.