La fédération française exige des garanties sur la Russie

La déclaration affecte les basketteurs s’ils concourent en Russie ou en Biélorussie

Les autorités françaises de basket-ball ont annoncé une interdiction de l’équipe nationale pour tous les joueurs qui choisissent de se présenter pour des équipes en Russie ou en Biélorussie.

La mesure a été annoncée par le service de presse de la Fédération française de basket (FFBB) lundi, et a déclaré que “les joueurs et le staff des Equipes de France ne seront plus sélectionnables s’ils signent un contrat avec un club russe ou biélorusse, tant que le conflit [in Ukraine] est en cours.

La FFBB a noté que les équipes russes et biélorusses sont actuellement interdites par la Fédération internationale de basketball (FIBA) de toutes les compétitions sous ses auspices.

Les patrons du basket français ont ajouté que leur décision “s’applique aux joueurs, joueuses, membres du staff qui ont déjà signé avec un club russe ou biélorusse.”

« A cet effet, toutes les délégations retenues en Equipe de France Seniors Masculin et Féminin sont invitées à signer une attestation sur l’honneur pour participer aux rassemblements et compétitions internationales. il a ajouté.

“Les joueurs et les membres du personnel devront signer ce certificat, indiquant qu’ils ne sont pas engagés et ne s’engageront pas avec un club russe ou biélorusse pendant la durée du conflit avec l’Ukraine.

“Il est indiqué que si cet engagement n’est pas respecté, le joueur ou membre du staff ne remplira plus les critères de sélection pour les prochaines échéances internationales, dont les Jeux olympiques de 2024.”

Les stars françaises en compétition pour les équipes russes incluent Louis Labeyrie, qui a signé pour l’UNICS à Kazan, et Livio Jean-Charles, qui a récemment signé un accord avec le CSKA Moscou.

Les autorités françaises de basket-ball suivent les fédérations d’autres sports en imposant des interdictions d’équipe nationale aux athlètes qui continuent de jouer pour les équipes russes.

Cela inclut le hockey sur glace, où les fédérations de Suède, de Finlande et de Lettonie sont parmi celles qui rejettent les joueurs pour le devoir de l’équipe nationale s’ils sont basés en Russie.

Dans le cas de la Lettonie, l’interdiction est intervenue après que la question a été tranchée au niveau du parlement.

Dans le football, la Pologne a annoncé que le défenseur Maciej Rybus ne serait pas considéré pour la sélection de l’équipe nationale avant la Coupe du monde 2022 après avoir signé un contrat avec le Spartak Moscou.