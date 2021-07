La fédération espagnole ouvrira des discussions sur l’organisation de matchs de Liga en dehors de l’Espagne

La Liga avait déjà tenté d’accueillir des matchs à l’étranger mais avait été bloquée. Photo d’Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

La Fédération espagnole de football (RFEF) a déclaré qu’elle était ouverte à discuter de la possibilité d’organiser des matchs de Liga en dehors de l’Espagne.

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, a déclaré mercredi qu’il inviterait son homologue de la Liga Javier Tebas dans les prochains jours pour discuter de la modification du format de la ligue dans le but d’en faire une compétition « plus attrayante ».

Rubiales et Tebas ont été en désaccord sur de nombreuses questions au cours des dernières années.

La RFEF a bloqué les tentatives de la Liga d’organiser des matchs de saison régulière en Amérique du Nord.

« Tebas et moi n’allons pas penser la même chose », Rubiales a déclaré mercredi. « Bien sûr, j’accepte de proposer plusieurs pactes pour le football.

« Dans les prochains jours, j’inviterai Tebas à changer le format de la Liga. Nous avons changé le format de nombreuses compétitions. Nous sommes en mesure de présenter un format différent, plus attractif, avec moins de matchs, plus de pauses dans le calendrier, des terrains neutres… et bien sûr, nous pouvons étudier la question de jouer un match à l’étranger. »

La Liga a signé un accord marketing de 15 ans avec Relevent Sports en août 2018 pour promouvoir le jeu en Amérique du Nord et a depuis tenté sans succès d’organiser plusieurs matchs de championnat aux États-Unis.

Cependant, il a besoin du soutien de la RFEF ainsi que du Conseil des sports espagnol, de l’UEFA, de la CONCACAF et de l’US Soccer.

Les joueurs et les fans étaient opposés aux matchs organisés à l’étranger.

La RFEF a modifié les formats de la Copa del Rey et de la Supercoupe d’Espagne à partir de la campagne 2019-2020 pour la rendre plus excitante.

La Copa del Rey est passée à un format de match unique, à l’exception des demi-finales, qui sont restées à deux manches, tandis que la Super Coupe d’Espagne est passée d’un match entre les vainqueurs de la ligue et les vainqueurs de la coupe à une compétition à quatre équipes.

Alors que la RFEF a empêché la Liga d’organiser des matchs à l’étranger, il a fallu que la Super Coupe d’Espagne 2018 soit jouée en dehors de l’Espagne pour la première fois, car elle était organisée à Tanger, au Maroc.

La RFEF a ensuite signé un contrat de 120 millions d’euros pour que la ville saoudienne de Djeddah accueille la Supercoupe pendant trois ans. Il a été déplacé en Espagne la saison dernière en raison de COVID-19.