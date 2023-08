La Fédération espagnole de football menace de poursuivre Jenni Hermoso en justice pour « mensonges »

La fédération espagnole de football a menacé de poursuivre en justice Jenni Hermoso, la joueuse au centre du conflit concernant le comportement de son président, pour mensonge et diffamation.

Il a également menacé de poursuivre en justice les 79 footballeuses qui ont signé une lettre dans laquelle elles refusaient de jouer pour leur pays tant que Rubiales resterait à son poste.

Dans un communiqué, la fédération a indiqué qu’elle intenterait « les actions judiciaires nécessaires » et a indiqué aux joueurs que « jouer pour l’équipe nationale est une obligation pour tout membre de la fédération appelé à le faire ».

Cette décision est le dernier chapitre d’une histoire en évolution rapide après que Rubiales a embrassé la joueuse espagnole Jenni Hermoso après leur victoire en Coupe du monde il y a une semaine, un baiser qui, selon Hermoso, n’était pas consensuel et la faisait se sentir « vulnérable et victime d’une agression ».

« A aucun moment je n’ai consenti au baiser », a déclaré Hermoso dans un communiqué. « Je ne tolérerai pas que ma parole soit mise en doute, et encore moins que des gens inventent des choses que je n’ai pas dites. »

Peu de temps après l’incident, la fédération a publié une déclaration dans laquelle Hermoso aurait déclaré que le baiser était consensuel et qu’elle et Rubiales entretenaient une relation étroite, des mots qui, selon Hermoso, avaient été écrits par la fédération et non par elle-même. Elle a déclaré que sa famille et ses amis avaient subi des pressions pour produire une déclaration similaire.

« Je ne veux pas interférer dans le processus judiciaire mais je me sens obligé de signaler que les mots utilisés par Sr Luis Rubiales pour expliquer ce qui s’est passé sont catégoriquement faux et font partie de la culture manipulatrice qu’il a lui-même créée. Je n’ai pas été respecté », a déclaré Hermoso dans une déclaration écrite.

La fédération a reproduit une série de photographies de l’incident qui, selon elle, montrent qu’Hermoso a soulevé Rubiales et qu’il était non seulement disposé mais aussi instigateur du baiser.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous pour Déplacer les poteaux de but Newsletter hebdomadaire gratuite Aucun sujet n’est trop petit ou trop grand pour être abordé alors que nous vous proposons un tour d’horizon hebdomadaire du monde merveilleux du football féminin. « , »newsletterId »: »moving-the-goalposts », »successDescription »: »Nous vous enverrons Moving the Goalposts chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Le discours décousu de Rubiales vendredi, dans lequel il se dit victime d’une chasse aux sorcières et du « faux féminisme », et la défense de sa défense par la fédération sont de plus en plus perçus comme une bataille qui va bien au-delà du football, une lutte entre une , intitulé La hiérarchie masculine et une Espagne plus moderne et féministe.