La Fédération espagnole de football licencie l’entraîneur de l’équipe nationale féminine en raison de la controverse sur Rubiales

La fédération espagnole de football a limogé mardi l’entraîneur de l’équipe nationale féminine Jorge Vilda, moins de trois semaines après que son équipe a remporté la Coupe du monde féminine et au milieu de la controverse impliquant la suspension du président de la fédération, Luis Rubiales.

L’entraîneur faisait partie de ceux qui ont applaudi Rubiales lorsqu’il a refusé de démissionner malgré les nombreuses critiques pour avoir embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres sans son consentement lors des célébrations du titre à Sydney le mois dernier.

Rubiales, qui s’est également saisi l’entrejambe dans un geste de victoire obscène après la finale, a été provisoirement suspendu par la FIFA et fait face à une plainte du gouvernement espagnol contre lui pour sa conduite qui a suscité une tempête de critiques et conduit à de nombreux appels à sa démission.

Vilda a déclaré plus tard que le comportement de Rubiales était inapproprié. L’entraîneur masculin Luis de la Fuente a également applaudi la diatribe de Rubiales contre ce qu’il a qualifié de « fausses féministes », et s’est excusé vendredi pour avoir applaudi ce qu’il a qualifié d' »erreur humaine inexcusable ».

Les capitaines de l’équipe nationale masculine d’Espagne ont condamné lundi le « comportement inacceptable » de Rubiales, en signe de soutien à l’équipe féminine vainqueur de la Coupe du monde.

Vilda était aux commandes de la Coupe du Monde même si certains joueurs se sont rebellés contre lui il y a moins d’un an dans une crise qui a mis son emploi en péril. Quinze joueurs se sont éloignés de l’équipe nationale pour des raisons de santé mentale, exigeant un environnement plus professionnel. Seuls trois d’entre eux sont revenus dans l’équipe qui a remporté la Coupe du monde.

Les joueurs qui ont quitté l’équipe ont signé une lettre se plaignant de Vilda et des conditions de l’équipe nationale.

Vilda a été fortement soutenue par Rubiales tout au long du processus.

L’équipe féminine espagnole de football ne jouera pas tant que le président de la fédération n’aura pas démissionné L’équipe espagnole de football, championne du monde de football féminin, a déclaré qu’elle ne jouerait pas tant que le président de la fédération nationale de football ne démissionnerait pas après avoir embrassé de manière non consensuelle la joueuse Jenni Hermoso.

La fédération a déclaré que Vilda était « la clé de la croissance notable du football féminin » et l’a remercié d’avoir mené l’équipe nationale espagnole au titre de Coupe du monde et à la deuxième place du classement de la FIFA, sa position la plus élevée jamais enregistrée.

« La fédération tient à exprimer sa gratitude à Jorge Vilda pour les services rendus, pour son professionnalisme et son dévouement pendant toutes ces années, en lui souhaitant du succès pour l’avenir », a indiqué la fédération dans un communiqué. « Il laisse à la fédération un héritage sportif extraordinaire grâce à la mise en œuvre d’un modèle de jeu reconnu et d’une méthodologie qui a été un moteur de croissance pour toutes les catégories féminines de l’équipe nationale. »

Vilda était à la tête de l’équipe féminine depuis 2015. Il a également été démis de ses fonctions de directeur sportif.

Rubiales, au milieu, a été provisoirement suspendu par la FIFA et fait face à une plainte du gouvernement espagnol contre lui après avoir embrassé une joueuse sur les lèvres sans son consentement lors de la célébration de la victoire de l’équipe. (Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images)

Le remplacement de Vilda n’a pas été annoncé dans l’immédiat.

Vilda a reçu un accueil tiède de la part des supporters lors de la célébration des titres de l’équipe à Madrid après la Coupe du Monde. Il avait été raillé par certains lors d’une soirée de visionnage lors de la finale.

L’Espagne n’avait pas célébré de titre de Coupe du monde de football depuis que l’équipe masculine avait remporté son seul trophée lors du tournoi de 2010 en Afrique du Sud.

L’équipe féminine n’a participé qu’à sa troisième participation à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Roja s’était qualifiée pour les huitièmes de finale il y a quatre ans, mais avait perdu face au futur champion, les États-Unis. Il n’y avait pas eu de demi-finale majeure depuis le Championnat d’Europe de 1997.

L’actuel président de la Fédération espagnole de football, Pedro Rocha, a publié mardi une lettre dans laquelle il s’excuse auprès du monde du football et de la société en général pour le comportement de Rubiales.

Rocha a déclaré que la fédération avait la responsabilité de demander « les excuses les plus sincères au monde du football dans son ensemble », ainsi qu’aux institutions du football, aux supporters, aux joueurs – en particulier à l’équipe nationale féminine – « pour le comportement totalement inacceptable de ses plus haut représentant. »

« Son comportement ne représente en aucun cas les valeurs de la société espagnole dans son ensemble, de ses institutions, de ses représentants, de ses athlètes et des dirigeants sportifs espagnols », a écrit Rocha.