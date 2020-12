«Ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont nos amis et collègues qui ont consacré leur vie et payé le prix ultime pour leur travail de journaliste », a déclaré Bellanger. « Non seulement nous nous souvenons d’eux, mais nous allons poursuivre chaque cas et exhorter les gouvernements et les forces de l’ordre à traduire leurs assassins en justice. »