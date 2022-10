La Fédération des échecs va former un panel pour examiner les allégations de tricherie

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a annoncé qu’elle convoquerait un panel de trois personnes pour examiner les allégations du champion du monde Magnus Carlsen selon lesquelles le joueur américain Hans Niemann avait triché.

Carlsen, 31 ans, s’est retiré de la Sinquefield Cup à St Louis, Missouri plus tôt ce mois-ci après avoir perdu contre le joueur de 19 ans, qui le traîne de près de 200 points Elo – le système de notation utilisé pour calculer le niveau de compétence relatif des joueurs.

La défaite surprise et le retrait de Carlsen du tournoi over-the-board ont déclenché une vague de commentaires et d’allégations selon lesquelles Niemann avait triché, y compris de la part du grand maître américain Hikaru Nakamura.

Le Norvégien a ensuite démissionné à la Julius Baer Generation Cup après un seul coup contre Niemann dans un jeu en ligne.

Niemann a déjà été banni de chess.com pour avoir triché en ligne après avoir admis qu’il n’avait pas joué équitablement dans des jeux non compétitifs sur le site Web dans sa jeunesse. Cependant, il a nié tout acte répréhensible dans les jeux over-the-board.

Carlsen a déclaré lundi qu’il pensait que Niemann avait “trompé plus – et plus récemment – qu’il ne l’a publiquement admis”.

La FIDE a déclaré jeudi dans un communiqué : “L’objectif de l’enquête serait double : vérifier les allégations du champion du monde de tricherie présumée par Niemann et l’auto-déclaration de Niemann concernant la tricherie en ligne…

“Le panel garantira une décision équitable, protégeant les droits des deux parties pendant l’enquête.”

