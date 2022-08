La Fédération demande une action suite aux commentaires du président italien sur le football africain

La Confédération Africaine de Football a riposté à Aurelio De Laurentiis

La Confédération africaine de football (CAF) a condamné le président du Napoli Aurelio De Laurentiis pour ses commentaires sur la signature de joueurs africains et a demandé à l’UEFA d’ouvrir une enquête disciplinaire contre l’Italien.

“Assez avec les Africains, à moins qu’ils ne renoncent à jouer la Coupe d’Afrique des Nations”, a déclaré la semaine dernière l’homme de 73 ans, jurant de ne pas “les acheter plus pour cette raison” en clin d’œil aux joueurs qui manquent souvent des semaines d’affilée en hiver en raison de la compétition internationale.

“Nous payons leurs salaires pour les envoyer partout dans le monde jouer pour les autres en plein milieu de la saison”, De Laurentiis a ajouté, jurant que son club de Serie A n’achèterait plus de joueurs africains à moins qu’ils n’acceptent de ne pas jouer dans la Coupe d’Afrique des Nations – suscitant la fureur sur leur continent.

En publiant une déclaration, la CAF a affirmé qu’en déclarant publiquement “que les joueurs qui signent pour Naples doivent signer une renonciation dénonçant la participation à la Coupe d’Afrique des Nations comme condition d’emploi”, Les commentaires de De Laurentiis relevaient probablement de l’article 14 du Règlement disciplinaire de l’UEFA.

“La CAF demande donc instamment à l’UEFA d’ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre”, a-t-il ajouté. le corps a ajouté, disant également que c’était “engagé dans le rôle que joue le football en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et dans le monde pour rassembler et unir des personnes de cultures, de groupes linguistiques, de races, de groupes ethniques et de religions différents.”

La Confédération africaine de football demande à l’UEFA “d’ouvrir une enquête disciplinaire contre” le propriétaire de Napoli Aurelio De Laurentiis pour son commentaire “Nous ne signerons pas de joueurs africains à moins qu’ils ne renoncent à la CAN”. La CAF dit que le commentaire est “irresponsable et inacceptable”. pic.twitter.com/wsqpJAsoLL – Gary Al-Smith (@garyalsmith) 7 août 2022

La CAF a indiqué qu’elle avait “sans aucun doute” que Naples et l’UEFA “sont aussi engagés que les FAC envers ces objectifs humanitaires mondiaux.”

Mais il a également demandé s’il fallait “supposons que le président de Naples inclura des conditions restrictives similaires aux joueurs d’Amérique du Sud, d’Asie et d’autres confédérations leur interdisant de jouer dans leurs compétitions continentales qui sont importantes pour le développement et la croissance du football dans le monde.”

Disputée pour la dernière fois en janvier et février 2022, et remportée par le Sénégal contre l’Egypte en finale, ce qui signifie que De Laurentiis a temporairement perdu son meilleur défenseur en Kalidou Koulibaly qui joue pour les champions, la Coupe d’Afrique des Nations sera à nouveau disputée au tournant de 2024 en Ivoire. Côte.

Quittant le club à la mi-juillet pour rejoindre Chelsea dans le cadre d’un contrat de 33 millions de livres sterling (40 millions de dollars), Koulibaly a répondu aux propos de son ancien président et a déclaré: “Vous ne pouvez pas parler d’une équipe nationale africaine comme celle-ci.”

“Il faut respecter [them] Comme [the respect] vous avez pour une équipe européenne”, l’imposant défenseur central a également exigé.

En attendant, cependant, Napoli compte toujours trois stars africaines en l’Algérien Adam Ounas, le Camerounais Andre-Frank Zambo Anguissa et le Nigérian Victor Osimhen, à qui De Laurentiis a payé un montant record de 70 millions d’euros (71,2 millions de dollars) pour Lille en 2020.