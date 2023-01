La fédération de tennis irritée par les messages caméra de la star russe

Des responsables azerbaïdjanais ont demandé que Karen Khachanov soit puni après ses messages de soutien au Haut-Karabakh

La Fédération azerbaïdjanaise de tennis a exprimé sa fureur contre le joueur de tennis russe Karen Khachanov après avoir partagé son soutien à la région contestée du Haut-Karabakh lors de l’Open d’Australie en cours.

Khachanov, 26 ans, est en quarts de finale du tournoi du Grand Chelem à Melbourne et a utilisé ses messages d’après-match traditionnels – dans lesquels le joueur vainqueur écrit sur l’objectif d’une caméra au bord du terrain – pour attirer l’attention sur les tensions entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

“Artsakh, reste fort !!!” a écrit Khachanov après sa victoire sur l’Américaine Frances Tiafoe vendredi. Khachanov a de nouveau fait référence à la région après sa victoire au quatrième tour contre le Japonais Yoshihito Nishioka ce week-end, écrivant sur la caméra : « Continuez à croire et à vous battre jusqu’à la fin. L’Artsakh reste fort !

Khachanov est né à Moscou mais a un héritage arménien. Dans ses messages, la star du tennis utilisait le nom arménien du Haut-Karabakh – la région contestée principalement peuplée d’Arméniens de souche qui s’est séparée de l’Azerbaïdjan en 1988 avant d’établir sa propre république. Erevan et Bakou se disputent la région depuis lors, des combats ayant éclaté sporadiquement.

La Fédération azerbaïdjanaise de tennis a exprimé sa colère dans des déclarations séparées à la suite des deux messages de Khachanov, les décrivant comme une attaque contre le pays. “La Fédération azerbaïdjanaise de tennis a envoyé une lettre de protestation à la Fédération internationale de tennis (ITF) en raison de l’attaque inacceptable”, lire un premier message partagé sur le site Web de l’organisation.

« La lettre fournit des faits et des documents juridiques relatifs à l’attaque contre notre pays. La Fédération azerbaïdjanaise de tennis a appelé à des mesures plus sévères pour punir le joueur de tennis et éviter de tels incidents à l’avenir. Nous espérons que le problème trouvera rapidement une solution objective », il a ajouté.

Un deuxième message a suivi le week-end et a déclaré que le patron du tennis azerbaïdjanais Ogtay Asadov avait parlé à son homologue de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, à ce sujet. “En tant que Fédération azerbaïdjanaise de tennis, nous espérons que ces attaques ne se reproduiront plus jamais, et nous nous attendons à ce que Karen Khachanov soit puni pour ces actions”, lire la déclaration.

Les messages de Khachanov ont provoqué la colère des responsables du tennis en Azerbaïdjan.

©Twitter



Les messages de la caméra de Khachanov interviennent au milieu des tensions renouvelées entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet d’un blocus du corridor de Lachin, une route vitale reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie. La route est bloquée par les manifestants depuis la mi-décembre, perturbant l’approvisionnement du Haut-Karabakh et augmentant les rumeurs d’une crise humanitaire. L’Arménie a accusé l’Azerbaïdjan d’être à l’origine des manifestations, bien que Bakou ait nié avec véhémence ces allégations, affirmant que les manifestants sont des écologistes irrités par l’exploitation minière arménienne illégale dans la région.

Khachanov, quant à lui, jouera son quart de finale de l’Open d’Australie contre son rival américain Sebastian Korda à Melbourne mardi. Le Russe vise à atteindre la demi-finale du Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir atteint le dernier carré de l’US Open en septembre de l’année dernière.