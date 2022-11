La Fédération de Russie prolonge le contrat du manager de l’équipe nationale

Le nouveau contrat de Valeri Karpin court jusqu’à la mi-2024

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine de Russie, Valeri Karpin, a vu son contrat prolongé, comme l’a confirmé l’Union russe de football (RFU).

Le développement a été révélé samedi sur le site officiel de la RFU. Le nouveau contrat de Karpin durera jusqu’au 1er août 2024 et son équipe d’entraîneurs conservera également ses rôles actuels.



“Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord avec Valeri Karpin et son équipe d’entraîneurs pour prolonger [their] Contrat. Valeri est un entraîneur expérimenté qui peut non seulement créer des équipes performantes, mais aussi développer des joueurs. La RFU évalue positivement les résultats de son travail dans l’équipe nationale », a déclaré le président de la RFU, Alexander Dyukov.

“Malheureusement, nous sommes suspendus des compétitions internationales aujourd’hui, mais notre tâche est de préserver l’institution des équipes nationales, qui contribue au développement des joueurs de football. Toutes les équipes, y compris l’équipe nationale, doivent être en forme afin qu’à l’avenir, elles soient prêtes pour les matches officiels sans délai », Dyukov a ajouté.

Karpin a pris la relève en tant qu’entraîneur de la Russie en juillet 2021 après une campagne Euro 2020 décevante pour l’équipe nationale lors du tournoi qui a été retardée d’un an en raison de la pandémie. A son compteur, la Russie a disputé huit matches et perdu une seule fois avec six victoires et un nul.

La FIFA et l’UEFA ayant tenu compte d’une recommandation du Comité international olympique (CIO) de prendre une telle mesure après le lancement de l’opération militaire en Ukraine, Karpin n’a pas été en mesure de mener la Russie à la Coupe du monde 2022 au Qatar en raison d’une interdiction de participer à des compétitions internationales.

La Russie devait affronter la Pologne lors d’une demi-finale de qualification à Moscou, mais le refus des Polonais de jouer contre eux est venu avant l’interdiction générale qui n’a pas encore été levée.

La Pologne a reçu un laissez-passer, puis a battu la Suède 2-0 à Varsovie en finale pour prendre sa place dans le groupe C aux côtés du Mexique, de l’Arabie saoudite et de l’Argentine à Qatar 2022.

Ces dernières semaines, l’UEFA a également confirmé que la Russie serait interdite de qualification pour l’Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne, peu de temps avant l’expiration du contrat de Karpin.

Les hommes de Karpin seront cependant de retour en action à partir de la semaine prochaine, lorsqu’un camp d’entraînement aura lieu avant et entre deux matches amicaux contre le Tadjikistan le 17 novembre et l’Ouzbékistan le 20 novembre.

La dernière sortie de la Russie les a vus revenir d’un but derrière pour battre le Kirghizistan 2-1 à Bichkek.