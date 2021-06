La fédération de lutte va transmettre une amende de Rs 16 Lakh à Sumit Malik imposée par l’organisme mondial

Un autre fiasco de dopage a frappé le sport indien après que le lutteur à destination de Tokyo Sumit Malik ait échoué à son test de dopage. Le lutteur qui devait concourir dans la catégorie 125 kg, a depuis perdu sa place des jeux quadriennaux.

Malik qui a remporté son quota olympique avec une performance exceptionnelle lors des qualifications olympiques tenues à Sofia, en Bulgarie, début mai. C’est la substance tirée du tournoi même qui a débarqué le lutteur de l’Haryana en soupe.

L’échantillon a été collecté par l’United World Wrestling (UWW), l’instance dirigeante mondiale du sport et après la publication des résultats, UWW a exercé son droit d’accorder à Malik une suspension provisoire de six mois, jusqu’en décembre de cette année. Ce qui signifie essentiellement qu’il ne sera pas en dehors des Jeux olympiques de Tokyo et que l’Inde manquera donc une chance d’aligner un concurrent dans la catégorie 125 kg.

La méthylhexanamine — 5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylpentylamine) — est la substance interdite qui a été trouvée dans l’urine, elle tombe dans la catégorie d’une substance « spécifiée ».

Avant que tout cela ne se produise, l’Inde était censée envoyer son plus grand contingent de lutteurs, avec huit membres, soit un de plus que les Jeux olympiques de Rio. Le pire, c’est que Sumit était en fait présenté comme un prétendant à une médaille dans la catégorie.

Pour une infraction de dopage commise lors d’un événement international, l’organisme de lutte indien, la Wrestling Federation of India (WFI) est tenu de payer une lourde amende de Rs 16 lakh à l’instance dirigeante mondiale. Désormais, selon un TOI rapport, la fédération a une politique de récupération de la pénalité des grapplers dopants. Donc, cette interdiction va également toucher financièrement Sumit. Ce n’est pas ça, il serait également tenu de rendre Rs 5 lakh au département des sports de l’Haryana, qu’il a été payé d’avance le mois dernier pour préparer les Jeux.

Si Sumit est reconnu coupable et ne paie pas l’amende, la WFI pourrait l’interdire à vie.

Cependant, il y a encore de l’espoir pour Sumit. Les autorités du laboratoire lui ont dit de faire tester son échantillon « B » au plus tard le 10 juin. Maintenant, selon Règles de l’AMA:

je Si l’échantillon B confirme l’analyse de l’échantillon A, l’organisation antidopage procédera à la processus de gestion des résultats, y compris votre droit à un procès équitable.

Si l’échantillon B ne confirme pas l’analyse de l’échantillon A, aucune autre mesure ne sera prise et, bien sûr, toute Suspension Provisoire sera levée.

Cependant, une absence de comparution devant les autorités serait interprétée comme son acceptation d’un résultat de dopage positif. Sumit peut également soit renoncer à son droit de prélèvement « B », soit autoriser un observateur indépendant à être présent devant les techniciens de laboratoire lorsque le kit contenant la partie restante de son échantillon d’urine est ouvert.

Conformément à la procédure, une audience indépendante du comité disciplinaire antidopage de l’UWW (ADDP) serait organisée pour écouter les arguments des deux parties et décider du montant de la sanction, le cas échéant. Sumit fait actuellement face à une interdiction allant de deux à quatre ans.

Mais, très peu probable que l’audience ait lieu avant les Jeux de Tokyo. Cependant, les avocats de Sumit peuvent faire appel pour une audience anticipée en gardant à l’esprit sa participation aux Jeux olympiques. Mais cela dépendra de la discrétion de l’UWW.

Les substances non spécifiées (stéroïdes anabolisants) et spécifiées sont les deux types de substances (stimulants).

Dans le cas d’un matériau non spécifié, la suspension automatique de l’autorité de gestion intervient.

En cas d’échec spécifique, l’athlète a la possibilité de demander une suspension « volontaire » afin d’éviter une suspension prolongée.

L’UWW a très probablement exercé son droit de suspendre provisoirement Sumit pendant six mois sur la base de la clause 6.2.2 de l’Agence mondiale antidopage (AMA) régissant la «gestion des résultats».

« Il appartient ou non à l’autorité de gestion des résultats d’imposer ou non une suspension provisoire, en tenant compte de tous les faits et preuves. Une suspension provisoire en vertu de cet article 6.2.2 peut être imposée à tout moment au cours de la gestion des résultats, y compris avant l’analyse de l’échantillon B », indique la clause.

