La fédération de lutte attend une décision sur Sushil Kumar jusqu’à ce que la loi suive son cours

Wrestling Federation of India (WFI) ne prendra aucune décision sur Sushil Kumar jusqu’à ce qu’une décision de justice lui soit rendue. Sushil Kumar est actuellement détenu par la police de Delhi et est interrogé pour le meurtre du stade Chhatrasal, où un lutteur de 23 ans Sagar Rana a perdu la vie. Rana a été battue et a succombé plus tard à ses blessures. Le secrétaire adjoint du WFI, Vinod Tomar, n’était pas satisfait de ce que l’incident avait fait au sport de la lutte. Il a dit que quel que soit l’appel final de Sushil, l’image de la lutte a été endommagée.

«À partir de maintenant, que la loi le prenne en charge, qu’il soit coupable ou innocent, mais ce qui s’est passé n’est pas bon surtout pour la lutte. Sushil était la personne qui a travaillé dur et a amené la lutte en hauteur et a aidé les lutteurs en herbe », a déclaré Vinod à ANI.

«Nous ne savons pas quelle est la vérité, s’il a fait quelque chose de mal ou non, cette loi le précisera, mais la fédération a de la sympathie avec lui. Tant qu’il ne sera pas déclaré coupable ou innocent, la fédération ne prendra aucune décision », a-t-il ajouté.

Tomar a ajouté que la fédération aura une réunion avec le président du WFI à ce sujet. « Nous aurons bientôt une réunion avec le président de la fédération concernant Sushil Kumar et ensuite déciderons, mais à partir de maintenant c’est une question de tribunal et laisser le tribunal décider », a déclaré Vinod.

Sushil et son associé Ajay ont été arrêtés dimanche dans la région de Mundka, à l’extérieur de Delhi. «Nous interrogeons Kumar pour déterminer la séquence des événements qui se sont déroulés et qui ont conduit le crime et aussi pour savoir où il se trouve après l’incident. Il a également été interrogé sur ses associés et amis qui l’ont aidé à se cacher. Il sera emmené sur place pour avoir recréé la scène du crime », a déclaré un officier de police de Delhi.

Lundi, Sushil a été interrogé pendant près de quatre heures, a indiqué la police de Delhi.

