La fédération de handball organise la Pro League féminine de handball

La Fédération indienne de handball (HFI) a annoncé mardi qu’elle organiserait une ligue professionnelle distincte pour les joueuses en plus de la ligue masculine qui a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. La décision a été prise lors de la réunion annuelle de l’exécutif de HFI ici dimanche. Le président de HFI, Jagan Mohan Rao, a déclaré : « La société Bluesport Entertainment et HFI avaient déjà conclu un accord pour la ligue masculine en décembre dernier et ils se sont maintenant associés pour une ligue féminine également ».

« La ligue masculine devrait être organisée au SMS Stadium de Jaipur, mais le lieu de la ligue féminine sera annoncé sous peu. La menace Corona a retardé la ligue masculine, mais dès qu’elle se calmera, vous verrez les meilleures stars en action », a déclaré Ajay Datta, président de The Bluesport Entertainment Company.

