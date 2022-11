La fédération danoise s’engage à ne pas réélire Infantino

L’Association danoise de football (DBU) a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA après que l’instance dirigeante du football mondial ait menacé au minimum les équipes portant le brassard OneLove d’un carton jaune.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le président de la DBU, Jesper Moeller, a déclaré qu’il était irrité par les actions de la FIFA et que l’association avait exclu de voter pour Infantino lors des élections de l’année prochaine.

“Il n’y a qu’un seul candidat, et nous devrons voir s’il y a un autre candidat, il est encore temps, mais le Danemark ne soutiendra pas l’actuel président”, a-t-il déclaré.

“Cette situation est assez extraordinaire. Je ne suis pas seulement déçu, je suis en colère. C’est ma septième finale… C’est que les joueurs doivent être exposés à cela, c’est totalement inacceptable. Nous devons y répondre”, Moeller a ajouté.

Jakob Jensen, PDG de la DBU, a décrit la communication que l’association avait avec l’instance dirigeante, leur disant avant le tournoi qu’ils avaient l’intention de porter le brassard en faveur de la diversité.

Bien qu’il ne vise pas uniquement les droits de la communauté LGBTQ, le brassard revêt une importance particulière au Qatar, où l’homosexualité est illégale et passible de prison.

Jensen a déclaré que la FA anglaise avait alors été expressément informée lors d’une réunion que le capitaine de l’équipe pourrait recevoir un carton jaune pour avoir porté le brassard.

Le Danemark a travaillé main dans la main avec les autres associations de football nordiques lors de leur visite au Qatar et a fait part de leurs inquiétudes concernant les droits et la diversité des travailleurs migrants, Jensen affirmant qu’ils avaient connu un certain succès.

“Je pense que si vous écoutez le discours d’Infantino lors de sa conférence de presse, il y avait beaucoup de mots, et si vous écoutez entre ces mots, vous pouvez également l’entendre adresser la critique même que nous exprimons depuis des années. “, a déclaré Jensen aux journalistes.

Le gouvernement du Qatar a déclaré que son système de travail était toujours en cours, mais a nié les allégations d’un rapport d’Amnesty de 2021 selon lesquelles des milliers de travailleurs migrants dans le pays étaient piégés et exploités.

Le DBU a fait l’objet de vives critiques à la maison pour ne pas avoir simplement demandé au capitaine Simon Kjaer de porter le brassard et d’accepter la sanction qui lui arrivait.

“Nous sommes maintenant les plus martelés, mais je pense que le martelage devrait être sur la FIFA pour ne pas avoir permis ce qui est un message très simple”, a déclaré Jensen.