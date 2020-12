L’association chinoise de football (CFA) introduira un plafond salarial pour sa Super League chinoise de premier plan la saison prochaine dans le cadre de mesures visant à limiter les dépenses et à assurer une croissance durable, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Les salaires des joueurs nationaux seraient plafonnés à 5 millions de yuans (762 939,45 dollars), tandis que ceux des acteurs étrangers ne peuvent pas dépasser 3 millions d’euros (3,64 millions de dollars), a indiqué Xinhua.

Les clubs seront autorisés à dépenser jusqu’à 600 millions de yuans par an en salaires, avec un maximum de 10 millions d’euros pour les joueurs étrangers, ajoute le rapport.

Les équipes dépassant les limites seront amarrées de six à 24 points et les joueurs dont les salaires dépassent le plafond ne seront pas autorisés à participer aux matchs organisés par le CFA.

«Les dépenses des clubs CSL sont environ 10 fois plus élevées que celles de la K-League sud-coréenne et trois fois plus élevées que celles de la J-league japonaise. Mais notre équipe nationale est loin derrière », a déclaré le président de la CFA, Chen Xuyuan.

« Les bulles affectent non seulement le présent du football chinois, mais nuisent également à son avenir. »

Des limites de dépenses ont également été introduites pour les deuxième et troisième niveaux.